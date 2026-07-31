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Solidariedade Bazar Solidário da ONG CasaRosa une moda, amparo e apoio a mulheres em tratamento contra o câncer Toda a renda destinada ao acolhimento de pacientes atendidas nos hospitais públicos do Recife

Comprar uma peça de roupa, um acessório ou um perfume pode representar muito mais do que renovar o guarda-roupa. Entre os próximos dias 4 e 7 de agosto, a ONG CasaRosa promove mais uma edição do seu tradicional Bazar Solidário, iniciativa que transforma doações em acolhimento para mulheres do interior de Pernambuco que chegam ao Recife em busca de tratamento contra o câncer, principalmente o de mama.

Realizada na sede da Green Paperless, no bairro da Imbiribeira, a iniciativa reunirá cerca de sete mil produtos novos e seminovos, entre roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios e diversos outros itens, com preços a partir de R$20. A entrada é gratuita e toda a arrecadação será revertida para a manutenção das atividades da instituição.

Mais do que uma oportunidade de consumo consciente por meio da moda circular, o evento representa uma importante fonte de recursos para garantir hospedagem, alimentação e assistência às mulheres encaminhadas pelos principais hospitais públicos da capital pernambucana.

"Os valores foram definidos para que cada pessoa possa contribuir dentro das suas possibilidades. Cada compra realizada ajuda diretamente a manter os serviços oferecidos pela CasaRosa e faz diferença na vida de quem enfrenta um dos momentos mais delicados da vida", destaca a diretora da instituição, Juliana Sarubbo.

Além de adquirir produtos, o público poderá conhecer outras formas de colaborar com a ONG, seja por meio da doação de peças novas ou seminovas para futuras edições do bazar, seja atuando como voluntário ou apoiador da causa.

Acolhimento

Mantida exclusivamente por doações de pessoas físicas, empresas parceiras e pelo trabalho voluntário, a CasaRosa oferece hospedagem gratuita para mulheres em tratamento contra o câncer nos hospitais públicos do Recife, além de acolher seus acompanhantes quando necessário.

Os recursos arrecadados contribuem para custear despesas essenciais da instituição, como alimentação, produtos de higiene, energia elétrica, aluguel, internet, gás e toda a estrutura necessária para proporcionar conforto e dignidade às pacientes durante o período de tratamento.

O encaminhamento das usuárias é realizado por equipes médicas e de serviço social de hospitais como Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital de Câncer de Pernambuco.

Serviço:

Bazar Solidário da ONG CasaRosa

Quando: nos próximos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2026

Horário: das 8h30 às 16h (no dia 7, até as 15h)

Local: Green Paperless

Endereço: Av. Presidente Dutra, 298, Imbiribeira (antigo Outlet), Recife/PE

Produtos: roupas, calçados, acessórios e outros artigos novos e seminovos

Formas de pagamento: espécie, cartão de crédito, débito e PIX

Informações: WhatsApp (81) 97911-2247 | Instagram @casarosa.ong

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