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Ação social Bazar Solidário do Movimento Pró-Criança terá edição especial com produtos a partir de R$ 5 A ação está marcada para a próxima quinta-feira (3), das 9h às 16h

Quem procura roupas e calçados por preços baixos e, ao mesmo tempo, quer contribuir com uma causa social terá uma oportunidade no Recife. O Movimento Pró-Criança realiza, na próxima quinta-feira (3), uma edição especial do Bazar Solidário, com peças a partir de R$ 5.

A ação está prevista para acontecer das 9h às 16h, na sede da instituição, na Rua dos Coelhos, 317, em frente ao Imip.

O bazar contará com uma variedade de produtos com preços acessíveis. Toda a renda arrecadada com as vendas será utilizada na manutenção dos projetos desenvolvidos pelo Movimento Pró-Criança, ajudando a garantir a continuidade das atividades oferecidas pela instituição.

A iniciativa faz parte das ações de arrecadação do Movimento Pró-Criança, que há 33 anos atua na Região Metropolitana do Recife. Atualmente, a instituição possui unidades em Piedade, Coelhos e Recife Antigo e já atendeu mais de 57 mil crianças, adolescentes e jovens ao longo de sua trajetória.

O trabalho desenvolvido oferece atividades esportivas, culturais e de formação profissional, com foco especialmente em pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações buscam contribuir para o desenvolvimento dos participantes e ampliar o acesso a novas oportunidades.

Além de encontrar produtos com preços acessíveis, quem participar do bazar também estará contribuindo diretamente para a continuidade desse trabalho. Os recursos obtidos com as vendas serão revertidos para os projetos mantidos pelo Movimento Pró-Criança.

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