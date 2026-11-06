Sex, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BAZAR

Bazar Solidário reúne expositores no Clube Português em prol do GAC-PE e do Hospital Maria Lucinda

Evento com 50 expositores será realizado entre 10 a 12 de novembro, no bairro das Graças

Reportar Erro
Bazar Solidário reúne 50 expositores no Clube Português em prol do GAC-PE e Hospital Maria LucindaBazar Solidário reúne 50 expositores no Clube Português em prol do GAC-PE e Hospital Maria Lucinda - Foto: Hospital Maria Lucinda / Divulgação

Com mais de três décadas de tradição na capital pernambucana, o Bazar Solidário realiza sua próxima edição entre 10 e 12 de novembro, no Clube Português do Recife, localizado no bairro das Graças, Zona Norte da cidade.

Aberto das 10h às 19h, o evento reunirá cerca de 50 expositores e destinará parte da renda arrecadada para apoiar os projetos assistenciais do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e à Fundação Manoel da Silva Almeida/Hospital Maria Lucinda (FMSA/HML).

Leia também

• Instituto Acolher promove bazar solidário em Jaboatão dos Guararapes na próxima segunda-feira (26)

• Morro da Conceição: Bazar Solidário com peças a partir de R$ 2 acontece neste fim de semana

• Bazar Solidário do Movimento Pró-Criança terá edição especial com produtos a partir de R$ 5



A iniciativa, organizada por Salomé Nóbrega, reúne diferentes opções de produtos para o público.

"Teremos uma grande variedade de produtos novos, que vão desde peças artesanais até artigos de moda e decoração. O público poderá encontrar semijoias, calçados, bolsas, roupas, plantas, pinturas em tela, peças em cerâmica e porcelana, incluindo trabalhos pintados à mão. Estaremos bem localizados e com estacionamento”, descreve.

Entre os estandes confirmados está o da Sociedade dos Amigos do Hospital Maria Lucinda (Sahima), com produtos confeccionados pelas próprias voluntárias da instituição.

"Os produtos confeccionados pelas nossas voluntárias valorizam o trabalho voluntário e tornam o espaço ainda mais especial. Toda a renda arrecadada com as vendas é revertida para as ações assistenciais do hospital, contribuindo para o cuidado dos pacientes e de quem mais precisa", explica a secretária da Sahima, Renata Costa.

Além das compras, o público poderá participar de oficinas de bordado em 10 e 11 de novembro. O espaço conta ainda com praça de alimentação voltada para a gastronomia regional, com opções como bolo de rolo, pamonha e canjica, além de almoço.

A expectativa da organização para esta edição é superar a arrecadação do ano passado, que ficou em torno de R$ 9 mil, impulsionada pelo aumento no número de estandes e na diversidade de produtos.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por BAZAR | EXPOSIÇÃO | FEIRA | ARTESANATO | ARTE | RECIFE (@bazarsolidariorecifeoficial)


 

Serviço
Data: 10, 11 e 12 de novembro de 2026 (terça a quinta-feira)
Horário: das 10h às 19h
Local: Clube Português – Avenida Rosa e Silva, nº 172, Graças, Recife.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter