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negociação de dívidas

BB inicia operações do Novo Desenrola; mais de 40 mil clientes já manifestaram interesse

Banco do Brasil trabalhará nas quatro fases do Desenrola - Família, Fies, Empresas e o Rural

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mobilização durará 90 dias, conforme definido pelo governo federalmobilização durará 90 dias, conforme definido pelo governo federal - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O Banco do Brasil afirmou nesta quarta-feira (6), que mais de 40 mil clientes procuraram a instituição de forma antecipada para manifestar interesse pela renegociação de dívidas no âmbito do Novo Desenrola Brasil.

O banco inicia as operações do programa nesta quarta-feira. O BB trabalhará nas quatro fases do Desenrola - Família, Fies, Empresas e o Rural.

A mobilização durará 90 dias, conforme definido pelo governo federal.

Os clientes do BB poderão solicitar a renegociação pela rede de agências, telefones oficiais, aplicativo da instituição, internet banking e WhatsApp.

O contato via aplicativo de mensagens deve ser feito pelo número oficial do banco (61 4004-0001), com uso da senha pessoal do cliente.

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Em nota, o BB afirma que os clientes que optarem pela opção contarão com atendimento especializado realizado por atendentes da central de relacionamento.

No âmbito do Desenrola Fies, o banco ressalta que a iniciativa tem potencial para beneficiar mais de 521 mil estudantes com operações contratadas na instituição.

O BB também afirma, em nota, que oferece condições especiais para renegociação de dívidas aos clientes que não estão contemplados nas características do Novo Desenrola Brasil. "A medida é decorrente da campanha realizada em mutirão nacional do setor bancário, no qual o BB chegou a renegociar R$1,7 bi, com mais de 180 mil acordos, em março", detalha.

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