Tadeu Schmidt BBB 24: Tadeu Schmidt viraliza com imitação de 'voz do Sepultura' de Alane; veja vídeo No vídeo, ele dubla um dos momentos mais marcantes da participante no reality show

Tadeu Schmidt viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 15, onde imita Alane durante uma discussão com Fernanda Bande no Big Brother Brasil 24.

No vídeo, ele dubla um dos momentos mais marcantes da participante no reality show. Na legenda, o apresentador brincou sobre a intensidade da voz de Alane. "'Alaaaaaaneeeeee!!! Poderíamos escolher tantos momentos da sua trajetória… Mas a voz de Sepultura é única! É inesquecível! Dá até um medinho…Só falta um feat com a banda Sepultura", escreveu.

A imitação acontece após a eliminação de Alane, que ocorreu no domingo, 14. A bailarina foi eliminada com 51,11% dos votos em um paredão que também contou com Isabelle e Matteus, que obtiveram 46,66% e 2,23% dos votos, respectivamente. A saída de Alane definiu o Top 3 da atual temporada do BBB, com Davi, Isabelle e Matteus disputando o prêmio milionário desta edição.

