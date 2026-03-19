A- A+

Saúde BBB 26: Gabi come carne crua no programa; por que a prática traz riscos para a saúde? Alimentos crus, principalmente carnes, que são muito perecíveis, são ambientes propícios para a proliferação de microrganismos e bactérias nocivas

A participante Gabriela Saporito, a Gabi, do Big Brother Brasil 26, chamou atenção das pessoas ao consumir carne crua. No vídeo, ela tempera o pedaço do alimento cru, corta um pedaço e depois prova.

A produção emitiu um alerta sonoro que assustou a sister. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Gabi faz isso.

De acordo com especialistas, a prática pode trazer riscos para a saúde. Cozinhar a carne é importante para facilitar a digestão. O corpo digere a proteína em partículas menores, os aminoácidos, e o calor do cozimento auxilia nisso por meio de um processo que se chama desnaturação proteica, quebrando essas cadeias de proteína antes da ingestão, para ficar mais fácil depois.

Alimentos crus, principalmente carnes, que são muito perecíveis, são ambientes propícios para a proliferação de microrganismos e bactérias nocivas, o que pode provocar uma infecção grave, por mais saudável que uma pessoa seja. No cozimento, muitos desses microrganismos morrem.

Especialistas também apontam que não há nenhuma vantagem nutricional em consumir carne crua em comparação à cozida. A única diferença significativa é o sabor.

A carne crua abriga todos os tipos de bactérias, como E. coli, Campylobacter e Salmonella. Se comê-la ou não leva à intoxicação alimentar, vai depender de vários fatores, como a condição da carne e a quantidade de bactérias que ingerimos.

Como tomar creatina corretamente para ganhar massa muscular? (Não em dias alternados e não misturada com nenhuma outra substância, por exemplo)

Há também grupos de pessoas com maior risco, como gestantes e crianças, que podem desenvolver danos mais sérios, como síndromes hemolíticas, desidratação ou febre.

Pessoas com sistema imunológico baixo, pacientes com câncer crônico, diabéticos, pacientes cardíacos, doenças autoimunes ou pessoas com infecções crônicas ou agudas também não devem comer carne crua, pois o sistema imunológico está deprimido ou comprometido, ou estão tomando medicamentos que diminuem seu sistema imunológico.

Especialistas também afirmam que algumas carnes apresentam maior risco do que outras, como frango, porco e carne moída.

Veja também