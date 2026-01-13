A- A+

Saúde BBB 26: Henri Castelli diz que bebe vinho quando acorda; entenda quando álcool se torna problema De acordo com o site Repense a Bebida, do Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos, existem 11 perguntas que você pode se fazer para identificar se sofre de transtorno do uso de álcool

O ator Henri Castelli, de 47 anos, está participando da edição deste ano do programa Big Brother Brasil (BBB). Em uma conversa na madrugada desta terça-feira (13), o artista afirmou que bebe vinho logo de manhã, depois de acordar.

"Meus amigos falaram assim: 'Como você vai ficar lá sem vinho?'. Eu falei: De boa, não sou alcoólatra, não!' Só que eu tomo vinho acordando", afirma.

O álcool faz parte da cultura e da vida social de países do mundo inteiro. No entanto, um obstáculo enfrentado por quem consome bebidas alcoólicas frequentemente é saber quando um limite foi ultrapassado. O transtorno do uso de álcool (AUD, da sigla em inglês) é uma doença crônica, que surge a partir da incapacidade de controlar o consumo da substância.

A vontade DE beber vem em grande parte porque o álcool é psicoativo, ou seja, ele age no sistema nervoso central de quem o consome. Por isso, consegue mudar o humor, a cognição, a percepção e o comportamento.

De acordo com o site Repense a Bebida, do Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos, existem 11 perguntas que você pode se fazer para identificar se sofre de transtorno do uso de álcool.

Ainda, segundo informações do órgão americano, o transtorno pode ser leve (a presença de dois a três sintomas), moderado (a presença de quatro a cinco sintomas) ou grave (a presença de seis ou mais sintomas).

Houve momentos em que você acabou bebendo mais, ou por mais tempo, do que pretendia?

Mais de uma vez você quis diminuir ou parar de beber, ou tentou, mas não conseguiu?

Passou muito tempo bebendo, ficou doente por causa da bebida ou se recuperou de outras sequelas?

Queria tanto uma bebida que não conseguiu pensar em mais nada?

Descobriu que beber — ou ficar doente por beber — frequentemente interferia em cuidar da sua casa ou família? Ou causava problemas no trabalho? Ou problemas na escola?

Continuou a beber mesmo causando problemas com sua família ou amigos?

Desistiu ou reduziu atividades que eram importantes ou interessantes para você, ou que lhe davam prazer, para poder beber?

Mais de uma vez você se envolveu em situações enquanto bebia ou depois de beber que aumentaram suas chances de se machucar (como dirigir, nadar, usar máquinas, caminhar em áreas perigosas ou se envolver em comportamento sexual inseguro)?

Continuou a beber mesmo que isso estivesse fazendo você se sentir deprimido ou ansioso ou aumentando outro problema de saúde? Ou depois de ter tido um apagão de memória relacionado ao álcool?

Teve que beber muito mais do que antes para obter o efeito desejado? Ou descobriu que seu número habitual de bebidas teve muito menos efeito do que antes?

Descobriu que, quando os efeitos do álcool estavam passando, você tinha sintomas de abstinência, como dificuldade para dormir, tremores, inquietação, náusea, suor, coração acelerado, disforia (sensação de desconforto ou infelicidade), mal-estar (sensação geral de mal-estar), sensação de desânimo ou convulsão? Ou sentiu coisas que não estavam lá?

Cerca de 3 milhões de mortes por ano são resultado do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes, segundo a OMS.

