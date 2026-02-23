A- A+

Saúde BBB 26: veias de Juliano Floss chamam atenção das redes; o que fazer para elas "saltarem" do corpo? Segundo especialistas, há três fatores que impactam no surgimento desse "símbolo" almejado por amantes de exercícios físicos

O dançarino e influenciador Juliano Floss é um dos participantes mais comentados do Big Brother Brasil. Recentemente, nas redes sociais, algo em seu corpo chamou a atenção dos usuários. Um deles, por exemplo, disse que o brother parecia ter saído "de uma pintura".

Mas não é o cabeludo descolorido, seu carisma, alegria ou as estratégias do jogo que chamaram a atenção, mas as veias saltadas em seu braço. Nas redes, as pessoas começaram a pedir por mais veias.

“O mais lindo da casa”, “não tem jeito, é gostoso mesmo”, disseram alguns dos internautas.

Mas não é de hoje que Floss está construindo este corpo musculoso. Desde o fim de 2024, o jovem chamou a atenção ao mostrar mudanças intensas no seu físico, após ganhar mais de 20 kg no intervalo de um ano.

Para alcançar esse resultado, o dançarino passou a fazer acompanhamento com personal trainer, fazendo musculação diariamente, de domingo a domingo, além da aula de dança semanal e boxe três vezes na semana, mas como fazer com que as veias de fato apareçam?

O surgimento das veias saltadas é objetivo almejado por muitas pessoas que fazem exercícios, pois, para as mulheres, pode ser sinônimo de pouca gordura, enquanto para os homens, pode ser treino pesado e músculos fortes.

Segundo especialistas, a diminuição da camada de gordura subcutânea por conta da perda de peso pode causar essa evidência das veias também. Entretanto, afirmam que neste caso, apesar de gerar incômodo, não há necessidade de tratamento.

Outros dois fatores que podem impactar no aparecimento da veia saltada são a prática regular de exercícios físicos e a genética da pessoa.

Há quem não goste das veias saltadas e prefira tirá-las. Também é possível por meio de um tratamento estético a laser que pode ser feito tanto nas mãos quanto nos pés, locais onde as veias costumam se destacar mais.

