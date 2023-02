BBB: Gustavo e Sapato dizem sentir falta de se masturbar; qual é o impacto na saúde sem a prática?

A- A+

Na noite desta terça-feira (22), alguns participantes do BBB 23 conversavam no quarto sobre a saudade que estavam de fazer algumas coisas fora do programa. A atriz Bruna Griphao disse que sentia falta de ir ao dentista, enquanto a intensivista Amanda falou que gostaria de ouvir música e ir ao mercado. Porém o que chamou a atenção foi a saudade do fazendeiro Gustavo e do lutador Cara de Sapato. Ambos disseram que sentiam falta de se masturbar.

Não foi a primeira vez que o lutador falou sobre o assunto. Na semana passada ele já havia revelado que praticava o ato todos os dias antes do confinamento e que agora está “há um mês sem nada”.

O secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia e especialista na área de andrologia Luiz Otávio Torres afirma que não há uma frequência certa para praticar o ato e não há riscos de ter doenças pela falta ou excesso da masturbação.

— O pênis não sabe se aquele ato é uma relação sexual com penetração ou apenas uma masturbação, ele não tem como diferenciar, então não há nenhum problema físico. Porém, para uma pessoa que pratica todos os dias, ficar um período longo sem realiza-lo pode trazer questões psicológicas mais sérias já que ele não está acostumado a isso. O paciente pode apresentar ansiedade, depressão, raiva, agressividade e isso pode prejudicá-lo mentalmente — diz.

O urologista afirma que, em casos contrários, o paciente pode ficar mais feliz, menos ansioso e mais relaxado.

‘NoFap September'

Há uma corrente de homens, principalmente heterossexuais, chamado de “NoFap September”, com o objetivo de evitar a masturbação e o consumo de pornografia durante esses 30 dias.

Segundos os seus adeptos, há diferentes benefícios de seguir a prática, entre eles: um aumento nos níveis de energia, crescimento muscular, um melhor sono, foco e concentração, além de mais resistência e melhor qualidade do esperma.

Entretanto, poucos estudos na área foram feitos, um deles foi realizado com uma amostra bem pequena composta por apenas dez homens e uma outra pesquisa chinesa, relata um aumento de 45% testosterona depois de sete dias de abstinência.

Contudo, foi um pico temporário que depois voltou aos mesmos níveis de antes. Portanto, não evidencia um efeito duradouro.

Veja também

Guerra Após um ano de guerra, 95% dos ucranianos acreditam na vitória, mostra pesquisa