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BBB26: Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss estão no 16º paredão da edição

A líder Jordana Morais fez duas indicações; Gabriela foi a mais votada da casa

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Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss se enfrentam no 16&ordm; paredão do BBB26Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss se enfrentam no 16º paredão do BBB26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss formam o 16º paredão do Big Brother Brasil 26, formado na noite deste domingo (13).

Além do voto da líder e da votação da casa, a berlinda foi influenciada pela dinâmica “Sonho do Poder”, que deu à líder, Jordana Morais o poder de indicar mais uma pessoa. 

Como líder, Jordana indicou Ana Paula ao paredão, logo depois foi a vez da casa votar. Gabriela Saporito recebeu quatro votos e Juliano Floss um.

Após ser confirmada a participação de Gabriela na berlinda, foi a vez de Jordana exercer o poder dado pelo sonho sabor caramelo, escolhido por ela mais cedo na dinâmica.

Jordana indicou Juliano Floss, formando assim o paredão com uma veterana, uma pipoca e um camarote.

Assim como na última sexta (11), a berlinda não teve prova bate-volta. A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (14)

Confira como os participantes votaram na casa:

Ana Paula votou em Gabriela Saporito
Juliano Floss votou em Gabriela Saporito
Leandro Boneco votou em Gabriela Saporito
Gabriela Saporito votou em Juliano Floss
Milena Moreira votou em Gabriela Saporito

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