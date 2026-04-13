BBB26: Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss estão no 16º paredão da edição
A líder Jordana Morais fez duas indicações; Gabriela foi a mais votada da casa
Ana Paula, Gabriela Saporito e Juliano Floss formam o 16º paredão do Big Brother Brasil 26, formado na noite deste domingo (13).
Além do voto da líder e da votação da casa, a berlinda foi influenciada pela dinâmica “Sonho do Poder”, que deu à líder, Jordana Morais o poder de indicar mais uma pessoa.
Como líder, Jordana indicou Ana Paula ao paredão, logo depois foi a vez da casa votar. Gabriela Saporito recebeu quatro votos e Juliano Floss um.
Após ser confirmada a participação de Gabriela na berlinda, foi a vez de Jordana exercer o poder dado pelo sonho sabor caramelo, escolhido por ela mais cedo na dinâmica.
Jordana indicou Juliano Floss, formando assim o paredão com uma veterana, uma pipoca e um camarote.
Assim como na última sexta (11), a berlinda não teve prova bate-volta. A eliminação está marcada para a próxima terça-feira (14)
Confira como os participantes votaram na casa:
Ana Paula votou em Gabriela Saporito
Juliano Floss votou em Gabriela Saporito
Leandro Boneco votou em Gabriela Saporito
Gabriela Saporito votou em Juliano Floss
Milena Moreira votou em Gabriela Saporito