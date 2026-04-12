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Reality BBB26: Jordana é nova líder e garante estar entre os cinco finalistas do programa Sister fez em menor tempo e errou apenas uma vez na prova promovida pelo Mercado Pago

A pipoca Jordana Morais venceu a prova do líder deste domingo (12), do Big Brother Brasil 26, e garantiu que vai estar entre os cinco finalistas do reality.



A sister fez em menor tempo e errou apenas uma vez na prova promovida pelo Mercado Pago, que consistia em memorizar e reproduzir os ítens da vitrine de uma confeitraria.



Apenas Jordana e Gabriela Saporito erraram uma única vez a prova. Jordana ainda acumula a sorte de ter escolhido o sonho caramelo na dinâmica "Sonho de Poder".



A escolha garante a ela a chance de indicar alguém direto para o paredão, que será formado ainda esta noite.

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