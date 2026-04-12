Seg, 13 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reality

BBB26: Jordana é nova líder e garante estar entre os cinco finalistas do programa

Sister fez em menor tempo e errou apenas uma vez na prova promovida pelo Mercado Pago

Reportar Erro
Jordana vence a Prova do Líder deste domingo (12) Jordana vence a Prova do Líder deste domingo (12) - Foto: Manoella Melo/TV Globo

A pipoca Jordana Morais venceu a prova do líder deste domingo (12), do Big Brother Brasil 26,  e garantiu que vai estar entre os cinco finalistas do reality. 

A sister fez em menor tempo e errou apenas uma vez na prova promovida pelo Mercado Pago, que consistia em memorizar e reproduzir os ítens da vitrine de uma confeitraria. 

Apenas Jordana e Gabriela Saporito erraram uma única vez a prova. Jordana ainda acumula a sorte de ter escolhido o sonho caramelo na dinâmica "Sonho de Poder". 

A escolha garante a ela a chance de indicar alguém direto para o paredão, que será formado ainda esta noite.

Leia também

• Em "modo turbo": Marciele Albuquerque é a 14º eliminada do BBB26

• Gloria Groove comanda festa desta quarta-feira (8) na casa do BBB26

• Big Brother Brasil: Novo paredão é formado por Samira, Solange e Marcelo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter