A- A+

Saúde BBB26: Juliano Floss diz que gosta de cheirar o sovaco da namorada; entenda o que é axilismo Dançarino e influenciador é namorado da cantora Marina Sena desde 2024

O dançarino, influenciadora e participante do Big Brother Brasil 26, Juliano Floss, revelou que gosta de cheirar a axila da namorada, a cantora Marina Sena. Segundo ele, até acreditou que o desejo poderia ser um tipo de doença

"Eu achava que era uma coisa doentia. É gostoso cheirar o sovaco dela. Eu tenho vergonha de falar", disse ele.

Mas não é doença, muito menos estranho. E um fetiche sexual que muitas pessoas, homens e mulheres têm chamado de axilismo, ou seja, fenômeno de atração ou desejo sexual provocado por axilas.

Além do cheiro, os pelos debaixo dos braços também é um atrativo para pessoas adeptas do fetiche. O que para alguns o odor característico pode ser algo que expele, para outros pode ser uma tensão sexual e algo agradável. Quem é adepto do axilismo como fetiche geralmente gosta de cheirar e lamber a região do companheiro e companheira — principalmente depois de um exercício físico.

Segundo especialistas, o fetiche é mais comum entre os homens, porém, as mulheres também gostam pela região ser relacionada com a masculinidade e virilidade do homem. E afirmam que a tensão sexual está ligada à química corporal, devido aos feromônios ligados ao odor e que despertam áreas do cérebro ligadas ao sexo.

Como é produzido o hormônio?

Este hormônio é produzido tanto por insetos quanto mamíferos com a função de atrair sexualmente parceiros e parceiras, ou no caso dos animais, demarcar trilhas e se comunicar.

Axilismo está ligado a práticas de BDSM

Este tipo de fetiche também é muito aproveitado com práticas de BDSM — sigla que denomina um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo — geralmente as pessoas prendem as mãos de seu companheiro e observa com mais atenção a axila do outro. Podendo lamber, chupar, acariciar e até beijar.

Especialistas também afirmam que essa atração pela estética da região, pode estar associada a relação de carinho. Visto que braços musculosos com axilas mais definidas, costumam parecer que tem um abraço mais aconchegante e quente.

Juliano, no programa, confessou acreditar uqe mais pessoas tinham esse mesmo desejo dele. “Quer ver que tem um monte de homem ou mulher que cheiram o sovaco do outro? Não é coisa da minha cabeça”, disse.

E realmente, ele tem razão.

Veja também