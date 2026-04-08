BBC reconhece erro por insulto racista na transmissão do BAFTA
Unidade aceitou a explicação da equipe de controle de particular, que disse não ter "ouvido, nem identificado a palavra"
Uma investigação interna da BBC concluiu, nesta quarta-feira (8), que o gigante britânico do audiovisual "violou" suas normas editoriais, ao emitir um insulto racista pronunciado por um convidado com síndrome de Tourette durante a transmissão do BAFTA, os prêmios do cinema do Reino Unido.
Quando Michael B. Jordan e Delroy Lindo, dois atores negros do filme "Pecadores", estiveram no palco em 22 de fevereiro para entregar o prêmio de efeitos especiais, John Davidson, um homem com síndrome de Tourette, doença neurológica caracterizada por tiques motores e vocais, fez um insulto racista.
Davidson esteve presente na cerimônia porque o filme "I Swear", inspirado em sua vida, foi indicado a vários BAFTA.
A unidade encarregada das reclamações na BBC, que afirmou ter recebido um grande número de reclamações, determinadas que a emissora tinha infringido suas normas, ao não eliminar o insulto na retransmissão em atraso e deixá-lo na versão disponível até a manhã seguinte.
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A inclusão deste insulto “não se baseava em nenhuma justificativa editorial”, informou a unidade.
No entanto, a unidade aceitou a explicação da equipe de controle de particular, que disse não ter "ouvido, nem identificado a palavra", apenas inteligível, e não foi algo "intencional".
A BBC tinha se desculpado e admitido dias depois de ter cometido um "erro grave".
O britânico Robert Aramayo, que interpretou John Davidson no filme “I Swear”, ganhou o BAFTA de melhor ator.