ACORDO BC da Argentina e Tesouro dos EUA confirmam assinatura de acordo de swap cambial de US$ 20 bi O objetivo do acordo é contribuir para a estabilidade macroeconômica da Argentina, com foco em preservar a estabilidade de preços e promover um crescimento sustentável

O Banco Central da Argentina (BCRA) confirmou nesta segunda-feira, 20, a assinatura de um acordo de estabilização cambial com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no valor de até US$ 20 bilhões. O montante já havia sido antecipado por autoridades de ambos os países, e agora teve os termos formalizados em comunicado oficial.

Segundo o BCRA, o objetivo do acordo é "contribuir para a estabilidade macroeconômica da Argentina", com foco em "preservar a estabilidade de preços e promover um crescimento econômico sustentável".

O documento estabelece as bases para operações bilaterais de swap de moedas, que permitirão ao Banco Central "ampliar o conjunto de instrumentos de política monetária e cambial disponíveis". Entre os efeitos esperados, destaca-se o reforço da liquidez das reservas internacionais.

Ainda de acordo com o comunicado, o entendimento "faz parte de uma estratégia integral que reforça a política monetária da Argentina e fortalece a capacidade do Banco Central para responder a condições que possam derivar em episódios de volatilidade nos mercados cambial e de capitais".





