BCE/Panetta: momento de reversão da postura da política monetária está se aproximando rápido

O momento de reversão da postura na política monetária da Europa está se aproximando rapidamente, disse há pouco o integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta, durante participação em evento da associação de operadores do mercado financeiro italiano, na cidade de Gênova.

Na avaliação de Panetta, as condições macroeconômicas atuais sugerem que o processo de desinflação está em estágio avançado e o progresso em direção à meta de 2,0% "continua a ser rápido".

Durante o discurso, o dirigente do BCE ainda pontuou que os principais riscos altistas para a inflação previstos anteriormente têm se demonstrado "infundados". "Não houve desancoragem ascendente de expectativas de inflação; na verdade, estão surgindo riscos negativos", disse.

Ele destacou que a preocupação com um núcleo de inflação "persistentemente elevado" não se concretizou e que também não tem havido desancoragem para cima nas expectativas de inflação. "Os receios de que a inflação iria parar de cair após o rápido declínio inicial parecem agora injustificados: a inflação está caindo na mesma proporção ou até mais rápido do que aumentou", disse.

Para o dirigente do BCE, a transmissão dos efeitos do aperto monetário sobre a atividade têm se demonstrado mais forte do que experiências anteriores e do que as previsões iniciais da autoridade monetária europeia. "Além disso, os aumentos das taxas de juro e a redução na oferta de liquidez irão continuarão a pesar na economia ao longo do primeiro semestre de 2024", acrescentou.

