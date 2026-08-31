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SAÚDE Desenvolvida há 100 anos, BCG é também um dos tratamentos mais eficazes contra o câncer de bexiga Vacina teve sua base atenuada em 1976, tornando-se a Onco-BCG e ganhando aprovação oficial regulatória em 1990

Criada há 100 anos para frear a tuberculose, a vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin), famosa pela cicatriz que deixa no braço ao ser aplicada em recém-nascidos, é também um dos tratamentos mais eficazes contra o câncer de bexiga.

O imunizante foi desenvolvido originalmente em 1921 pelos cientistas franceses Albert Calmette e Camille Guérin, a partir de bacilos atenuados da Mycobacterium bovis, a bactéria da tuberculose bovina. A vacina teve sua base atenuada em 1976 pelo urologista canadense Alvaro Morales e seus colaboradores para tornar-se a Onco-BCG. Em 1990, ganhou aprovação oficial regulatória em larga escala e, desde então, é o padrão-ouro no tratamento de tumores de bexiga que não invadiram a camada muscular.

Diferente de uma vacina preventiva comum, ela funciona de forma terapêutica. Classificada como imunoterapia intravesical, a Onco-BCG é aplicada diretamente na bexiga do paciente por meio de uma sonda ou cateter uretral após a retirada do tumor visível por ressecção endoscópica (RTU).

Câncer de bexiga

Ao entrar em contato com a mucosa da bexiga e com o microambiente tumoral, ela provoca uma resposta inflamatória e imunológica local intensa.

"É como se deixasse o sistema imune em estado de alerta dentro da bexiga e o BCG estimulasse a atividade das células de imunidade inata e também da imunidade adaptativa para fazer a defesa contra o tumor", explica o oncologista e coordenador de oncologia do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Rodrigo Arruda.

De acordo com o médico, o tratamento com a Onco-BCG tem início após a retirada do tumor visível em uma cirurgia endoscópica chamada ressecção transuretral. A BCG é aplicada inicialmente em uma fase de indução e, posteriormente, em manutenção. Nos pacientes de alto risco, as diretrizes atuais recomendam manutenção por até três anos.

O oncologista e coordenador de oncologia do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Rodrigo Arruda. Foto:Arquivo pessoal/Carlos Vieira fotografia. “Avalia-se o risco de voltar a progredir por critérios patológicos. Geralmente, os pacientes de maior risco são os tumores de alto grau, tumores T1, carcinoma in situ. E aí utilizamos a BCG em aplicações intravesicais, por 1 a 3 anos, para diminuir a possibilidade desse tumor retornar ou evitar que uma doença que esteja superficial evolua e se torne invasiva, que é muito mais grave”, descreve o médico.

O especialista destaca que acompanhar a resposta do sistema imunológico do paciente é tão importante quanto o tratamento em si. Isso se deve a sintomas adversos que surgem, especialmente urinários, como ardência e aumento da frequência urinária, além de febre, que devem ser acompanhados de forma integrada por uma equipe multidisciplinar.

“O câncer de bexiga, apesar de estar localizado, pode inferir uma doença de risco para o paciente. É uma doença potencialmente curável, mas que exige um tratamento adequado e vigilância muito próxima para obter a cura”, alerta Rodrigo.

Risco

O principal fator de risco associado ao câncer de bexiga é o tabagismo e o sintoma, a hematúria (sangramento urinário), de forma intermitente ou persistente. Homens têm mais risco de desenvolver a neoplasia do que mulheres, e é mais comum nos idosos e pacientes que apresentam inflamação ou irritação crônica da bexiga. Não há nenhuma estratégia de rastreio universal para o câncer de bexiga, por isso é necessária a avaliação de um médico especialista.

Segundo os especialistas, o cigarro é o principal agente causador porque provoca um dano recorrente à mucosa da bexiga. No organismo do fumante, as substâncias cancerígenas são absorvidas pelo pulmão, entram na circulação, são metabolizadas e depois eliminadas pelo rins na urina. Então, esse contato crônico acaba danificando o DNA das células na bexiga.

Pesquisas

Embora o câncer de bexiga localizado seja atualmente a única neoplasia com evidência consolidada e indicação padrão para o uso da BCG, a terapia já foi explorada historicamente em outros cenários.

Pesquisas publicadas em periódicos científicos, como as Memórias do Instituto Butantan (1990), detalham o desenvolvimento e o controle de qualidade do "Onco-BCG Oral" (Cepa Moreau). Entre 1980 e 1990, era administrado por via oral em altas doses como terapia coadjuvante para o tratamento de melanoma maligno disseminado.

O artigo científico, assinado por pesquisadores como José Luiz Bernardino Merusse e Idércio Luiz Sinhorini, destaca que a propriedade imunoestimulante da BCG está intimamente ligada aos componentes lipídicos de sua parede bacteriana. Essas substâncias são capazes de induzir uma resposta inflamatória granulomatosa.

Evolução

A ciência continua evoluindo para tornar a BCG ainda mais eficaz. No Instituto Butantan, a pesquisadora Luciana Cerqueira Leite lidera o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora: a Onco rBCG (BCG recombinante).

Desenvolvida com técnicas de engenharia genética, essa nova versão do bacilo é modificada para expressar uma proteína da toxina Pertussis (da coqueluche) geneticamente detoxificada. Essa proteína funciona como um adjuvante que potencializa a resposta imune.

De acordo com a pesquisa do instituto, em testes experimentais in vivo, a Onco rBCG apresentou resultados excepcionais. Demonstrou uma taxa de 46% de cura contra 0% do grupo tratado com a Onco BCG convencional, além de aumentar significativamente a sobrevida dos modelos tratados.

Paralelamente, a empresa paulista BCGene, em parceria com o Instituto Butantan, trabalha no pioneirismo dessa tecnologia recombinante, desenvolvendo tanto o Onco BCG recombinante para o câncer de bexiga quanto uma nova vacina recombinante mais eficiente contra a tuberculose pulmonar em adultos.

Para o oncologista clínico da Rede D’Or e gerente médico do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) de Pernambuco, Rafael Caires, uma das estratégias mais promissoras é tentar potencializar a própria resposta imunológica provocada pela BCG. A ideia é associa-lá aos inibidores de checkpoint, que são uma geração mais moderna de imunoterapia.

“Dois grandes estudos de fase III tiveram resultados positivos recentemente. O Crest demonstrou benefício da associação do anti-PD-1 sasanlimabe à BCG em pacientes com doenças de alto risco que ainda não haviam recebido BCG. O Potomac, por sua vez, demonstrou melhora no controle da doença com durvalumabe associado à BCG com Manutenção”, pontua Caires.

Essa modernização já é uma realidade no Brasil. Em maio deste ano, a Anvisa aprovou a indicação do durvalumabe em associação à BCG para o tratamento de pacientes com câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco que não tenham recebido tratamento prévio ou recente.

Em relação a uma possível substituição do composto centenário com a evolução das pesquisas em imunoterapia, o pesquisador afirma:

“Não acredito que estejamos caminhando simplesmente para substituir a BCG. Para muitos

pacientes, ela continua sendo um tratamento extremamente importante. A tendência parece ser

selecionar melhor quem pode ser tratado apenas com BCG e quem precisa de uma estratégia

diferente ou mais intensiva. Alguns pacientes poderão continuar recebendo BCG isoladamente; outros poderão se beneficiar da combinação com imunoterapia”, avalia o oncologista.

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