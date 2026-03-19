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Guerra no Oriente Médio BCs da Suíça e Suécia mantêm juros básicos com incertezas de guerra no Oriente Médio Banco Central suíço novamente sinalizou disposição de intervir no mercado de câmbio

Os bancos centrais da Suíça (SNB) e da Suécia (Riksbank) deixaram suas taxas básicas de juros inalteradas nesta quinta-feira, 19, em meio às incertezas dos impactos econômicos da guerra no Oriente Médio.

O SNB deixou sua principal taxa de juros em 0%, como previam analistas consultados pelo The Wall Street Journal, marcando a terceira manutenção consecutiva após seis cortes trimestrais consecutivos até junho de 2025.

Em comunicado, o BC suíço novamente sinalizou disposição de intervir no mercado de câmbio, após fluxos para ativos considerados mais seguros impulsionarem o franco suíço desde o início do conflito no Oriente Médio.

Já o BC sueco manteve seu juro básico em 1,75% pela quarta vez consecutiva hoje, também em linha com o consenso do WSJ, mas alertou que segue vigilante e pronto para agir se a guerra começar a impactar a inflação ou as perspectivas econômicas.

Nas próximas horas, espera-se que tanto o Banco da Inglaterra (BoE) quanto o Banco Central Europeu (BCE) também deixem seus juros intocados.

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