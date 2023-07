A- A+

furacão Beatriz se degrada para tempestade tropical e começa a se afastar do México O furacão, de categoria 1, deixou ruas e avenidas inundadas no estado de Colima (oeste) na madrugada deste sábado (1°)

O furacão Beatriz se degradou para tempestade tropical neste sábado (1º) e começa a se mover na direção noroeste, afastando-se da costa do Pacífico do México, onde ainda causa chuvas e ondas altas, informaram as autoridades locais.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), Beatriz se localizada, às 15h GMT (12h em Brasília), 20 quilômetros a oeste do município de Cabo Corrientes (estado de Jalisco, oeste), com ventos sustentados de 85 km/h, e se deslocando para noroeste a 20 km/h.

"Na trajetória prevista, Beatriz se afastará da costa oeste do México e passará a sudoeste das Ilhas Marías até esta noite", detalhou o NHC, em seu boletim.

O Serviço Meteorológico Nacional prevê, por sua vez, que as fortes chuvas continuarão neste sábado, mas desta vez concentradas em cinco estados da costa do Pacífico mexicano. Também são esperados ventos com rajadas de 60 a 80 km/h e ondas de um a quatro metros.

A passagem de Beatriz, que se tornou um furacão de categoria 1 na sexta-feira (30), deixou ruas e avenidas inundadas no estado de Colima (oeste) na madrugada deste sábado, conforme informações da televisão local.

O NHC estima que, entre domingo e segunda-feira, Beatriz se deslocará para o oeste sobre a foz do Golfo da Califórnia, já como uma depressão tropical.

Este foi o segundo furacão da temporada no Pacífico depois de Adrián, que neste sábado também havia se degradado para tempestade tropical. Sua passagem não causou grandes danos, por estar localizado a 690 km da península mexicana da Baja California.

Segundo o Serviço Meteorológico Mexicano, durante a temporada de 2022, o litoral do país foi afetado por seis furacões e outros três fenômenos que causaram chuvas intensas.

O ciclone Agatha, que atingiu a costa do estado de Oaxaca (sul) no final de maio, foi o mais intenso, deixando nove mortos. A maioria das vítimas estava em áreas montanhosas afetadas por deslizamentos e por transbordamentos de rios.

Anualmente, o México é atingido por ciclones tropicais tanto em sua costa pacífica quanto na atlântica, em geral, entre maio e novembro.

