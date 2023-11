Beba água quando estiver com raiva, aconselha papa às crianças

A- A+

O papa Francisco participou, nesta segunda-feira (6), de um encontro inusitado com milhares de crianças de todo o mundo, incluindo ucranianas e palestinas, que lhe fizeram perguntas como "o que você sonha à noite?", ou "o que você faz para se acalmar quando está com raiva?".

Francisco, que completará 87 anos em dezembro, mostrou-se jovial no evento "As crianças encontram o papa", no qual recebeu perguntas de algumas das 7.000 crianças, com idades entre 7 e 12 anos originárias de 84 países, que participaram da audiência.

"É verdade que às vezes fico com raiva... Mas não mordo!", brincou.

Questionado por Sofia, natural das Filipinas, o papa repetiu um conselho que recebeu quando criança e disse-lhe: "quando estiver com raiva, beba um copo de água antes de responder".

As crianças fizeram perguntas sobre meio ambiente, guerras e até sobre a vida pessoal de Francisco, que respondeu de forma didática.

"Não sei (com que sonho) porque à noite durmo", disse o papa. "Às vezes, tenho alguns sonhos, de memórias de juventude, de quando era criança", contou.

O pontífice também pediu aos jovens "que não desperdicem comida".

"Se houver uma Terceira Guerra Mundial, não vai ter paz nunca mais?", perguntou Rania, de 12 anos, de origem palestina.

"Não existe método para aprender a fazer a paz. Faz-se com o coração e com a mão estendida", explicou o sumo pontífice.

Durante o encontro, o papa pediu um minuto de silêncio pelas crianças mortas nas guerras.

Pela manhã, em uma audiência com a Conferência de Rabinos Europeus, Francisco não conseguiu ler o discurso conforme planeado porque, como explicou, não se sentia bem. O Vaticano disse que ele estava "um pouco resfriado".

