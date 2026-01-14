A- A+

SAÚDE Bêbado de pizza? Rara "síndrome da autofermentação" transforma carboidratos em álcool Transplantes fecais poderiam interromper a ação dos micróbios intestinais e das vias metabólicas que transformam os intestinos dos pacientes em fábricas de álcool

Você já pensou como seria sentir os efeitos de uma embriaguez depois de comer um pão ou um pedaço de pizza? Pois isso é o que acontece com pessoas com síndrome da autofermentação intestinal, de acordo com informações do site especializado StudyFinds.

Nessa disfunção, também chamada de síndrome da fermentação endógena, as bactérias intestinais literalmente fermentam carboidratos em álcool, causando intoxicação sem que a pessoa tenha ingerido uma gota de bebida alcoólica. Os pacientes apresentam sintomas de intoxicação, incluindo fala arrastada, perda de coordenação e problemas de memória, que surgem misteriosamente após o consumo de carboidratos.

Muitos consultam diversos médicos apenas para serem acusados de ocultar o consumo de álcool, enfrentando sérias consequências familiares, sociais e legais antes de finalmente receberem um diagnóstico. Agora, pesquisadores da UC San Diego e do Massachusetts General Hospital, ambos nos EUA, finalmente identificaram os microrganismos responsáveis e as vias bioquímicas por trás dessa condição peculiar, o que pode revolucionar o tratamento desses pacientes.

Publicado recentemente na revista científica Nature Microbiology, o estudo examinou 22 pacientes com síndrome da autofermentação intestinal clinicamente documentada, juntamente com 21 de seus parceiros. A equipe de pesquisa descobriu que bactérias específicas, e não leveduras como se acreditava anteriormente, são as principais causadoras do problema, produzindo níveis patológicos de álcool por meio de múltiplas vias de fermentação.

Durante os testes diagnósticos, os pacientes apresentaram concentrações médias de pico de álcool no sangue de 73 mg/dL após o consumo de uma sobrecarga oral de glicose, pouco abaixo do limite legal para dirigir nos EUA, de 80 mg/dL. Alguns pacientes atingiram níveis muito mais altos. Quando os pesquisadores coletaram amostras de fezes durante as crises sintomáticas, as leituras do bafômetro apresentaram uma média de 136 mg/dL, com considerável variação, bem acima do limite legal para muitos pacientes.

As culturas laboratoriais revelaram um quadro ainda mais dramático. Amostras fecais de pacientes durante crises apresentaram uma mediana de 14,47 mg/dL de etanol após 24 horas de crescimento, em comparação com apenas 8,76 mg/dL durante os períodos de remissão e 5,00 mg/dL em parceiros de convivência saudáveis.

Quando os pesquisadores trataram culturas bacterianas com o antibiótico de amplo espectro cloranfenicol, a produção de etanol diminuiu significativamente. O medicamento antifúngico anfotericina B não apresentou efeito geral significativo, embora três amostras de crises tenham mostrado redução parcial na produção de etanol.

Os vilões bacterianos? Principalmente membros do filo Proteobacteria, incluindo Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Esses são habitantes comuns do intestino que desenvolveram impressionantes capacidades de produção de etanol.

Pacientes com síndrome da fermentação endógena durante crises sintomáticas apresentaram níveis dramaticamente mais altos de Proteobacteria em comparação com seus parceiros de domicílio e controles saudáveis. A concentração de álcool no sangue correlacionou-se diretamente com a abundância de Proteobacteria.

Quando as bactérias boas se tornam ruins

Curiosamente, ter altos níveis de Proteobacteria por si só não é suficiente para causar a síndrome da fermentação endógena. Quando pesquisadores testaram amostras fecais de pacientes com doença inflamatória intestinal, uma condição também caracterizada pela proliferação de Proteobacteria, não encontraram aumento na produção de etanol em comparação com controles saudáveis.

Então, algo mais deve estar acontecendo nesses pacientes. A pesquisa aponta para cepas bacterianas específicas com capacidades aprimoradas de produção e tolerância ao etanol. Quando cientistas isolaram cepas de E. coli de um paciente, descobriram que essas bactérias conseguiam crescer em concentrações de etanol muito maiores do que a E. coli de um doador saudável.

A análise do microbioma também revelou que pacientes com síndrome da fermentação intestinal apresentavam níveis mais baixos de bactérias benéficas durante as crises, particularmente espécies da ordem Clostridiales, como Ruminococcus bromii e Coprococcus eutactus. Sabe-se que essas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta que promovem a saúde intestinal.

Enquanto isso, as amostras mostraram enriquecimento de genes para compostos que certas bactérias usam como aceptores de elétrons durante a respiração anaeróbica, as mesmas condições sem oxigênio que favorecem a fermentação alcoólica.

Transplante fecal

Talvez a descoberta mais encorajadora venha do estudo de caso detalhado de um paciente que recebeu transplante de microbiota fecal como tratamento. Após anos sofrendo da síndrome da autofermentação, que começou após múltiplos ciclos de antibióticos ciprofloxacino para problemas de próstata, o paciente concordou com o tratamento experimental com cápsulas fecais de doador.

Após o primeiro transplante, que incluiu um pré-tratamento com antibióticos leves focados na microbiota intestinal, o paciente apresentou uma melhora notável por três meses. Isso incluiu maior estado de alerta, menos sonolência, redução da irritabilidade, e familiares relataram que sua personalidade havia praticamente retornado ao normal. Infelizmente, os sintomas acabaram recidivando.

Nove meses depois, o paciente recebeu um segundo protocolo, mais agressivo. Desta vez, os médicos utilizaram antibióticos sistêmicos que conseguiam atingir bactérias em biofilmes e em estados metabólicos menos ativos, além do lúmen intestinal. O paciente também recebeu doses mensais de manutenção do transplante por seis meses, juntamente com amido de batata (um amido resistente que alimenta bactérias benéficas) e uma combinação probiótica comercial.

Após o segundo tratamento, o paciente permaneceu em remissão por mais de 16 meses, sem sintomas e sem níveis detectáveis de álcool no sangue. Ele até mesmo reintroduziu com sucesso carboidratos em sua dieta.

Os dados do microbioma revelaram o sucesso do tratamento em nível molecular. Antes do transplante de microbiota fecal, durante as crises sintomáticas, o intestino do paciente era dominado por E. coli e apresentava altos níveis de vias de fermentação produtoras de etanol. Após o segundo transplante, sua microbiota intestinal se agrupou de forma semelhante à do doador saudável e permaneceu estável. A abundância de E. coli, o enriquecimento das vias de fermentação e os marcadores de lesão hepática diminuíram drasticamente.

Análises detalhadas em nível de cepa forneceram confirmação molecular do sucesso do tratamento. Os pesquisadores relatam que o estado clínico do paciente acompanhou as mudanças no microbioma: à medida que suas bactérias intestinais se afastavam do perfil da doença pré-tratamento e se aproximavam do perfil do doador saudável, seus sintomas melhoravam e os marcadores laboratoriais se normalizavam.

Atualmente, não há consenso sobre o tratamento da síndrome da autofermentação natural. Os pacientes geralmente controlam a condição por meio de restrição severa de carboidratos, ciclos periódicos de antibióticos e, às vezes, medicamentos antifúngicos, com base na antiga hipótese de supercrescimento de leveduras.

Essas descobertas apontam para abordagens mais direcionadas. Antibióticos que visam especificamente as Proteobactérias, transplante de microbiota fecal de doadores saudáveis e, possivelmente, intervenções com probióticos para restaurar as populações bacterianas benéficas podem se mostrar eficazes. Os pesquisadores observam especificamente que o aumento da atividade das bactérias que metabolizam o etanol em acetato, em vez de produzir etanol a partir do acetato, pode ajudar a reverter o desequilíbrio metabólico e evitar a intoxicação.

Pesquisas futuras precisarão identificar as características genômicas exatas que tornam certas cepas bacterianas particularmente hábeis na produção de etanol e na tolerância a ambientes com alta concentração de álcool. A compreensão desses mecanismos poderá levar a terapias direcionadas ou até mesmo ao desenvolvimento de bactérias probióticas geneticamente modificadas para competir com as cepas produtoras de etanol.

Para pacientes que sofrem da síndrome da fermentação endógena, esta pesquisa oferece a validação de que sua condição é real, seus mecanismos são compreendidos e ela é potencialmente tratável.

