Saúde Bebê brasileiro que nasceu com barba viraliza no TikTok João Miguel, de apenas 10 meses, tem condição rara que consiste no crescimento excessivo de pelos em diferentes partes do corpo

Com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok, o pequeno João Miguel, de apenas 10 meses, já tem uma legião de fãs por conta de seus pelos faciais que parecem uma barba. O pequeno nasceu com uma condição congênita chamada de hipertricose universal.

Ela é extremamente rara que consiste no crescimento excessivo de pelos em qualquer parte do corpo, tanto em quantidade como em espessura, podendo acontecer tanto em homens como em mulheres.

Também chamada de síndrome do lobisomem, pode surgir logo durante a infância, quando a síndrome é causada por uma alteração genética, mas também pode ocorrer em adultos, devido a alterações como má nutrição ou uso de alguns tipos de medicamentos.

O principal sintoma da hipertricose é o crescimento excessivo de pelos em qualquer parte do corpo, com diferentes caracteristicas:

Velino que é um pelo fino e curto, geralmente surge solas dos pés, orelhas, lábios ou palmas das mãos;

Lanugo que é um pelo muito fino, suave e sem cor, que cobre todo o corpo do recém-nascido, exceto palmas das mãos, solas dos pés e prepúcio;

Terminal que é um tipo de pelo comprido, grosso e muito escuro, sendo mais frequente no couro cabeludo, rosto, axilas e na virilha.

Provavelmente, o pequeno João Miguel tem o terceiro tipo.

Causas

A causa da hipertricose não é totalmente conhecida, no entanto, acredita-se que ocorra devido a uma mutação genética, uma vez que é possível observar vários casos de hipertricose em membros da mesma família.

O pai da criança, Jonas Braga, de 27 anos, afirmou que também tinha muitos pelos quando era bebê. “É muito comum na minha família, vem da parte de mãe. Eu nasci assim, ela também, meu avô. Não acontece com todos nós, mas estamos acostumados”, diz Jonas.

Especialistas afirmam que conforme o tempo passa, os pelos tendem a diminuir e a sumir sem causar problemas na saúde da criança.

Outras questões que podem causar a condição são: mutações genéticas no bebê durante a gestação, níveis altos de testosterona na puberdade, má nutrição, infecção avançada pelo HIV, hipotireoidismo ou dermatomiosite juvenil e lesões traumáticas no cérebro.

Tratamento

Ainda não existe uma cura para a hipertricose que consiga impedir o crescimento do pelo. As pessoas tendem a recorrer as técnicas, como depilação a cera ou com lâminas, para tentar reduzir temporariamente a quantidade de pelos e melhorar a estética. No entanto, o médico pode indicar a depilação com diferentes tipos de laser, que ajudam a eliminar quase definitivamente os pelos.

