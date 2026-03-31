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Vaticano Bebê brasileiro recebe bênção do Papa Leão XIV usando roupa inspirada no pontífice Roupa inspirada na usada pelo Papa Leão XIV foi feita pela tia do pequeno Paulo

Um bebê brasileiro recebeu a bênção do Papa Leão XIV no Vaticano, usando uma roupa em homenagem ao pontífice. O vídeo do encontro viralizou nas redes sociais.

O pequeno Paulo, de 4 meses, estava acompanhado dos pais Matheus e Monalisa Bortone, de Taubaté, em São Paulo. Foi a mãe, inclusive, quem teve a ideia da viagem ainda durante a gestação.

"Ela falou que gostaria de levar o Paulo, que é nosso primeiro filho, para receber uma bênção lá no Vaticano e daí começou o nosso planejamento para entender como funcionaria", afirmou Matheus Bortone, pai do pequeno, em entrevista à Folha de Pernambuco.

O casal se inscreveu para participar de uma audiência papal, encontro semanal do papa com peregrinos, no qual ele circula entre os fiéis e concede a bênção.

"Tem que se cadastrar no site para solicitar o convite e participar da audiência papal, que ocorre todas as quartas-feiras na Praça de São Pedro", afirmou Matheus, destacando que o processo pode durar até dois meses.

No caso deles, o convite, que é gratuito, chegou em menos de duas semanas. Foi quando o casal iniciou o planejamento da viagem.

"Surgiu ali no coração da minha esposa uma vontade de vestir o nosso filho como o papinha, relembrando a roupa que o pontífice foi apresentado como Papa", informou Matheus.

Papa Leão XIV em sua primeira aparição como pontífice | Foto: Alberto Pizzoli/AFP

A roupinha inspirada na usada pelo Papa Leão XIV foi feita pela tia do pequeno Paulo. Com tudo pronto, a família seguiu para o Vaticano.

O encontro aconteceu no último dia 11 de março. O casal e a criança chegaram com uma hora e meia de antecedência para conseguir se posicionar em um local visível.

"Isso foi muito assertivo e um diferencial, porque a gente ficou numa posição muito estratégica, na primeira fileira de cadeira, onde passa o carro com o Papa", lembrou Matheus.

O pai de Paulo contou que um dos seguranças perguntou se ele gostaria que Leão XIV pegasse o bebê.

"O segurança pegou e o levou até o Papa, que colocou as mãos sobre a sua cabeça e o abençoou. Apesar de aquele momento ser muito rápido, ele olhou nos olhos do meu filho, olhou nos nossos olhos, teve um momento ali de troca, um momento que, para quem é católico, é muito grandioso", relatou.

O vídeo do encontro do pequeno Paulo com o Papa viralizou nas redes sociais e conta, até a tarde desta segunda-feira (31), com mais de três milhões de visualizações no Instagram.

"O momento representa uma conquista do pedido que minha esposa me fez e, principalmente, a bênção especial, momento que vamos guardar para o resto das nossas vidas", ressaltou Matheus.

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