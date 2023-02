A- A+

Região Metropolitana do Recife Bebê com lesões de cigarro e de possível violência sexual morre na UPA de Paulista; mãe é presa Criança deu entrada na UPA com suspeita de tentativa de homicídio

Um bebê de 1 ano e seis meses, com lesões de cigarro pelo corpo e de possível violência sexual, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, na cidade de Paulista, na Região Metropolitana.



A mãe da criança, que levou o bebê ao local, foi presa. De acordo com a Polícia Militar (PM), o bebê, do sexo masculino, deu entrada na UPA nesse domingo (26), com suspeita de tentativa de homicídio.

Médicos da unidade tentaram reanimar a criança, que não resistiu e morreu no local. No corpo do menino, foram identificadas lesões de cigarro e de possível violência sexual.

Ainda segundo a PM, a corporação foi acionada após a mãe da criança, de 23 anos, tentar fugir da UPA.



Uma equipe do 17º BPM foi ao local e prendeu a mulher. Ela foi encaminhada para a delegacia para adoção das "medidas cabíveis".

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de "maus-tratos" está sendo investigada como "morte a esclarecer".

Veja também

PELA INTERNET "Ouro líquido": mães na Inglaterra vendem leite materno para adultos como "superalimento"