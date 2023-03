Bebê com os pais em meio a temporal viraliza na internet: Tomar banho de chuva causa gripe?

A- A+

Um vídeo que viralizou nas redes sociais tem despertado a atenção das pessoas. Nele, pais brincam com um bebê na chuva e afirmam que o ato não causa gripe. "O que gripa é vírus, e não a chuva. Deixe sua criança ser criança e seja criança junto com ela. Crie memórias e aproveite", escreveu o casal na legenda. Mas será que pegar chuva causa gripe?

A resposta é não. Como se trata de uma infecção viral, apenas esses patógenos, microrganismos causadores de doenças, podem provocar o quadro. O mesmo pode-se dizer de tomar friagem ou sorvete no inverno. Apesar de cientistas realizarem dezenas de estudos sobre o caso, nenhum deles foi capaz ainda de associar o frio e o tomar gelado à doença.

Acredita-se que o frio seja responsável por gripes e resfriados por conta das epidemias sazonais, período conhecido pelo aumento do número de casos dessas doenças, que ocorre durante os meses de clima mais frio e seco, no outono e inverno.

O aumento nos casos ocorre por conta do clima favorecer a sobrevida dos vírus, ao mesmo tempo que adotamos o hábito de passar mais tempo em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, facilitando sua transmissão.

A mudança brusca na temperatura também pode ter um impacto negativo sobre o nosso corpo, principalmente em relação ao nosso sistema imunológico. Quando estamos com o corpo quente, por exemplo, e tomamos chuva gelada, pode causar um choque térmico. Essa friagem pode diminuir a resposta imune e deixar o corpo vulnerável a entrada do vírus.

O que causa a gripe e o resfriado?

A doença é causada por um vírus, transmitido de pessoa para pessoa por meio de gotículas contaminadas eliminadas pelo espirro, pela tosse ou até ao falar. Enquanto o resfriado raramente causa febre, atinge apenas as vias respiratórias superiores e provoca complicações leves, a gripe causa febre alta, atinge todo o sistema respiratório, podendo chegar até os pulmões e tem complicações séries e até mesmo fatais, como a pneumonia.

A transmissão do resfriado pode acontecer de três formas diferentes. A primeira dela é de pessoa para pessoa, quando alguém entra em contato com gotículas de saliva contaminada com o vírus, as quais são expelidas por meio da fala, da tosse, dos espirros. A segunda é por meio de objetos infectados, como maçanetas, lugares de segurar no metrô e ônibus; A pessoa resfriada deposita a saliva com o vírus naquela superfície e uma outra pessoa saudável, coloca a mão sobre o vírus e depois a leva para a boca, olhos e nariz, sendo então infectada.

Por último, pelo ar, visto que o vírus do resfriado fica pairando no ar quando uma pessoa espirra, podendo então ser inalado por outra pessoa. Isso acontece principalmente em ambientes fechados, quando não há circulação do ar.

Prevenção

É importante sempre reforçar os hábitos de higiene pessoal, como usar álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão e lembrar de não levar sempre a mão a boca, olhos e nariz, principalmente em ambientes abertos ou expostos em que muitas pessoas colocaram as mãos.

Evitar também compartilhar objetos de uso pessoal como copos, talheres, canetas e similares, para diminuir o risco de transmissão. Se possível, não frequentar ambientes fechados e com aglomeração e fortalecer a imunidade, praticando atividades físicas, buscando uma rotina de sono saudável, se alimentando direito, beber bastante água e se assegurar de que o seu sistema imunológico esteja forte para combater invasores e doenças.

Veja também

Justiça Adiado julgamento do caso de repórter que perdeu olho em manifestação