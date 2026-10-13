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Mata SUl Bebê de 1 ano se afoga em caixa d'água em Barreiros e é socorrido de helicóptero ao Recife Segundo a PRF, o bebê foi encontrado inconsciente e boiando em uma caixa d'água e retirado pela própria mãe

Um bebê de 1 ano e 11 meses vítima de afogamento em uma caixa d'água na cidade de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, foi socorrido de helicóptero ao Recife, nesta terça-feira (13), para receber atendimento médico.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe aeromédica da corporação foi acionada pela Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 10h25.

"De acordo com informações recebidas no local, o bebê foi encontrado inconsciente e boiando em uma caixa d'água e retirado pela própria mãe, que o conduziu até uma unidade de saúde de Barreiros, onde ele foi reanimado", destacou a PRF.

Após passar por avaliação médica, o bebê embarcou na aeronave e chegou em 20 minutos ao Campo do Derby, na área central do Recife.



De lá, seguiu na ambulância do Samu para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital da Restauração, também na área central da capital pernambucana.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

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