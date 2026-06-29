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Linha do Tiro

Bebê de 1 ano e 4 meses morre após ser atingida por disparo de arma de fogo na Zona Norte do Recife

O caso aconteceu na madrugada desse domingo (28)

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Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o casoDepartamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma bebê de 1 ano e 4 meses morreu após ser atingida por disparo de arma de fogo em uma residência no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. O pai da criança, de 27 anos, ficou ferido.

O caso aconteceu na madrugada desse domingo (28). A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por meio do 11ª BPM após a criança dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta.

De acordo com a corporação, a bebê, que apresentava ferimentos de arma de fogo, não resistiu e morreu na unidade de saúde. O pai dela foi ferido na região do dedo da mão. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.

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Também não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A polícia também não informou quem seria o principal alvo dos tiros.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "As diligências seguem até o total esclarecimento do fato", informou a corporação.

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