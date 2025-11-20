A- A+

RIO DE JANEIRO Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes no Rio Ela estava dentro do veículo da família quando foi atingida; quadro de saúde é estável, segundo hospital

Uma bebê de 1 ano e 7 meses foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, na noite de terça-feira em Japeri, na Baixada Fluminense.



O caso aconteceu na comunidade do São Jorge, em Engenheiro Pedreira, por volta das 22h30, quando o carro da família foi atacado por traficantes. A criança foi socorrida inicialmente na Policlínica de Japeri e transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. Ela passou por uma cirurgia de emergência e tem quadro de saúde estável.

A família voltava de uma pizzaria em Queimados, onde comemorava o aniversário de um parente. A mãe do criança contou ao g1 que, ao chegar à localidade para deixar a enteada na casa da avó, o pai da bebê, que dirigia o carro, seguiu os procedimentos de segurança adotados por moradores da região — ligando o alerta e abaixando os faróis.





Outro veículo se aproximou e os ocupantes abriram fogo. Um dos tiros atingiu a cabeça da bebê. Moradores alertaram aos criminosos que as vítimas eram moradores da própria comunidade, e os disparos cessaram.

Uma parente da família relatou à Polícia Militar que o carro foi alvejado por traficantes da comunidade, dominada pelo Comando Vermelho. Segundo ela, o pai da bebê percebeu os disparos ao entrar na rua onde mora.

Cirurgia de emergência

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que a bebê chegou ao hospital às 1h44 desta quarta-feira, com lesão na região da cabeça, mas sem perfuração. Exames constataram uma fratura sem hematomas, e o procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências. A criança segue internada, acordada, respirando sem ajuda de aparelhos e em estado estável.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 63ª DP (Japeri), que realiza diligências para identificar os responsáveis pelo ataque.

