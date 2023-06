A- A+

POLÍCIA Bebê de 1 ano morre afogada em balde no Agreste de Pernambuco; polícia investiga Caso foi registrado como "morte a esclarecer" pela Polícia Civil de Pernambuco

Uma bebê de 1 ano de idade morreu afogada ao cair em um balde na tarde de domingo (4), em Jupi, no Agreste de Pernambuco. As primeiras informações indicam que a menina teria caído de cabeça no recipiente.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer" pela Polícia Civil de Pernambuco, através da Delegacia de Jupi. Segundo a corporação, o corpo da menina foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Os relatos são de que a menina estava em casa com a mãe, que lavava roupas no momento do incidente, e a irmã mais velha. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Claudina Teixeira, em Jupi, mas chegou já sem vida.

"Um inquérito foi instaurado. Maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno", disse a polícia.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Dupla é presa suspeita de roubar carro em Moreno, na RMR, usando uniforme da Compesa