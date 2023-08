A- A+

PERNAMBUCO Bebê de 1 ano morre após ser atingido por mesa de mármore no Agreste de Pernambuco Pedra de mármore da mesa se soltou e caiu sobre a cabeça de Kauê

Um bebê de 1 ano de idade morreu após ser atingido por uma mesa de mármore, no último domingo (27).

Kauê Vinícius Bezerra de Lima morava no Sítio Poço do Boi, localizado na zona rural da cidade de Pedra, no Agreste de Pernambuco.

A pedra de mármore da mesa se soltou e caiu sobre a cabeça de Kauê.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o menino chegou a ser socorrido para o hospital da cidade. Ele, no entanto, morreu quando estava sendo transferido para o Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, também no Agreste.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como "morte a esclarecer" e será investigado. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

