TRAGÉDIA Bebê de 1 ano morre em incêndio dentro de quarto de apartamento em Paulista Pais do menino também estavam no local

Um bebê de 1 ano morreu, na madrugada desta quarta-feira (25), em um apartamento no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas para o local, o fogo se concentrou no quarto do menino, que morreu no local.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio, o que deverá ser apontado por perícia. No apartamento, localizado em condomínio da rua Tracunhaém, estavam também os pais do bebê, que não ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 4h10, mas as chamas já haviam sido apagadas pelos moradores do condomínio. Populares reclamaram no local de demora na chegada das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local da ocorrência.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que as equipes estão neste momento em diligências no local e mais informações serão repassadas em breve", disse a corporação.

Viatura do IML no local do incêndio (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

