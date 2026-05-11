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Serra Talhada Bebê fica ferido após ser atropelado por idosa enquanto passeava com pai e avô no Sertão De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a idosa, de 61 anos, teve resultado positivo no teste de alcoolemia

Uma bebê de 10 meses, o pai, de 22 anos, e o avô, de 47, foram atropelados na tarde desse domingo (10), no bairro de Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A família passeava na Rua Bernardino Coelho quando foi atingida pelo veículo conduzido por uma mulher de 61 anos. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a idosa teve resultado positivo no teste de alcoolemia.

Segundo informações de populares, a motorista, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle do veículo após realizar uma conversão em alta velocidade na rua, atingindo o carrinho de bebê e os dois homens. Ainda conforme os moradores do entorno, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Com o impacto, a cirança foi arremessada ao chão e teve escoriações. O carrinho ficou imprensado entre o veículo e uma árvore. O pai e o avô da criança também ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atudou em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Todos foram conduzidos ao Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, de onde já receberam alta após avaliações médicas.

Atropelamento

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a idosa é levada por agentes do 14º BPM da PMPE a uma viatura.

Por meio de nota oficial, a corporação informou que a condutora apresentou resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica e foi conduzida à delegacia para a "adoção das medidas cabíveis".

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante da idosa por meio da Delegacia da 177ª Circunscrição de Serra Talhada. Ela foi autuada por conduzir veículo automotivo sob efeito de álcool e pelo atropelamento, com vítimas não fatais, e deverá passar por audiência de custódia.

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