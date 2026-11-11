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Estados Unidos Bebê de 11 meses é encontrado vivo após passar 24 horas enterrado em mata nos EUA Segundo informações divulgadas pelo Departamento do Xerife do Condado de Lexington e pela agência Reuters, o bebê foi localizado durante uma operação de busca iniciada na segunda-feira, 9, após seu desaparecimento

Um bebê de 11 meses foi encontrado vivo na terça-feira, 10, depois de passar aproximadamente 24 horas enterrado em uma área de mata no Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A criança, identificada como Koah Sharpe, estava dentro de uma caixa de transporte para cães, enrolada em uma toalha e coberta por terra. O pai do menino, Michael Comer, de 25 anos, foi preso Autoridades locais investigam o caso.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento do Xerife do Condado de Lexington e pela agência Reuters, o bebê foi localizado durante uma operação de busca iniciada na segunda-feira, 9, após seu desaparecimento. A criança estava sob os cuidados do pai na casa da mãe quando ela saiu para resolver um compromisso. Um segundo cuidador deveria assumir a responsabilidade pelo menino, mas, quando chegou ao endereço, Michael Comer e o bebê já não estavam mais lá.

Familiares comunicaram o desaparecimento às autoridades ainda naquela tarde. As equipes iniciaram uma operação de busca que mobilizou quase 100 agentes policiais e profissionais de emergência, com participação de órgãos estaduais e federais.

Na segunda-feira à noite, o pai da criança foi localizado em um galpão na região de Batesburg-Leesville e preso sob suspeita de invasão de propriedade e resistência à prisão. O bebê, no entanto, não estava com ele, e as buscas continuaram.

A localização de Koah ocorreu na tarde de terça-feira, 10, quando integrantes da equipe encontraram sinais de terra recentemente remexida em uma área de mata a aproximadamente 15 metros da casa do pai de Comer. Ao começar a escavar, os agentes ouviram o choro do bebê.

"Certamente Deus é bom. Há poucos instantes, encontramos o pequeno Koah, de 11 meses, enterrado vivo, lutando pela vida, chorando - o som mais alegre que você poderia ouvir de um bebê chorando", afirmou o xerife do condado de Lexington, Jay Koon, durante uma entrevista coletiva.

Segundo o xerife, a criança estava dentro de uma caixa de transporte com estrutura de arame, envolvida por uma toalha e enterrada em uma cova rasa. A avaliação inicial das autoridades é que o tecido tenha ajudado a manter uma bolsa de ar no interior da estrutura, permitindo que o menino sobrevivesse durante o período em que permaneceu sob a terra.

Koah foi retirado do local e levado a um hospital. Koon afirmou que esperava pela recuperação da criança, mas não apresentou detalhes sobre seu estado de saúde.

Michael Comer foi detido na noite de segunda-feira, antes do bebê ser encontrado. De acordo com o xerife, as autoridades trabalham com o escritório da promotoria local para avaliar a inclusão de outras acusações contra o homem.

As circunstâncias do desaparecimento e o motivo pelo qual a criança foi enterrada ainda não foram esclarecidos. Durante a coletiva, Koon afirmou que os investigadores também apuravam os deslocamentos dele nas horas anteriores à prisão.

Segundo informações divulgadas pela emissora local WIS, imagens de câmeras indicaram que o homem esteve na região de Batesburg-Leesville sem a criança. As autoridades acreditam que ele tenha conseguido caronas para se deslocar entre diferentes pontos do condado.

A emissora também informou que não foi emitido um alerta Amber, sistema utilizado nos Estados Unidos para divulgar casos de crianças desaparecidas em circunstâncias que indicam risco de sequestro. Segundo o xerife, a ausência de informações sobre um veículo e sua placa impediu o acionamento do mecanismo.

A investigação continua para esclarecer o que aconteceu com Koah durante o período em que esteve desaparecido e determinar quais outras acusações poderão ser apresentadas contra o pai.

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