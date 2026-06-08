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PERNAMBUCO Bebê de 4 meses é salva de engasgo por agentes da PRF na BR-428, em Petrolina Casal chegou de carro com a menina desfalecida devido a um engasgo por secreção respiratória em um posto da PRF

Uma bebê de 4 meses foi salva de um engasgo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (5), na BR-428, em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a corporação, um casal chegou de carro com a menina em um posto da PRF, por volta das 17h. A bebê estava "desfalecida devido a um engasgo por secreção respiratória", segundo a polícia.

Ainda de acordo com a PRF, os dois "estavam aflitos e pediram ajuda para reanimar a menina, que não respondia a estímulos".

"De imediato, um policial iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas e a bebê eliminou a secreção que estava engasgada", completou a corporação, dizendo ainda que a menina chorou após a manobra e enfim voltou a respirar.

Depois do procedimento, a família foi conduzida até o Hospital Universitário, também em Petrolina. A bebê foi recebida pela equipe de plantão para receber atendimento médico especializado, segundo a PRF.

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