Região Metropolitana do Recife Bebê de nove meses é morto a tiros em residência em Itamaracá; mãe e avó também são feridas Menino foi identificado como Gael Lourenço França do Carmo

Um bebê de nove meses foi morto a tiros após homens armados invadirem a casa onde ele estava, no bairro Biquinha, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu no sábado (17), na comunidade Roque Santeiro. Na ocasião, a mãe e a avó do menino, que estavam no imóvel, também foram feridas pelos tiros.

O bebê foi identificado como Gael Lourenço França do Carmo. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o grupo armado entrou no local, fez vários disparos e fugiu em seguida.

As três vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. O bebê não resistiu à complexidade do quadro clínico e morreu. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

O estado de saúde da mãe e avó, que não tiveram nomes e idades divulgados, não foi informado, assim como o nome da unidade de saúde onde elas estão.

Ainda de acordo com a PCPE, um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de homicídio e dupla tentativa de homicídio.

