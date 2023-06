A- A+

Uma bebê de nove meses morreu após receber uma descarga elétrica em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (27), no bairro de Jardim Jordão, na residência onde a família mora.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), relatos apontam que a menina sofreu um choque elétrico após pegar no fio de uma extensão que estava no chão da casa.

Logo após receber a descarga elétrica, a bebê foi socorrida para uma unidade de saúde no Recife, mas não resistiu. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife.



O caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, como "morte a esclarecer". A PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.

