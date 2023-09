Bebê de sete meses sofre afogamento e é socorrida de helicóptero para hospital no Recife

A- A+

Uma bebê de sete meses foi socorrida pelo Samu Metropolitano do Recife em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após afogamento sofrido na banheira de casa, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul do Estado.



Inicialmente levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabo, a bebê em seguida foi encaminhada de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife. O quadro dela é considerado grave, mas estável.







O fato ocorreu por volta das 11h desta segunda-feira (25) e, após acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a central de regulação solicitou ajuda do Núcleo de Operações da PRF e de sua equipe média para transferência da pequena para uma unidade de saúde da capital pernambucana.

Após pousar no campo do Derby, a bebê foi levada ao HR de ambulância.

