A- A+

afogamento Bebê de um ano e oito meses morre afogado em rio na cidade de Gameleira, na Zona da Mata Sul A criança chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas deu entrada no local sem vida

Um bebê de um ano e oito meses morreu afogado em um rio da cidade de Gameleira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, nessa segunda-feira (23).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas informaram que a mãe da criança tinha viajado e deixado o bebê sob os cuidados de um conhecido da família.



O homem, segundo a corporação, teria ido até a beira do rio com a vítima, e pediu para ela se afastar porque ele estava cortando lenha. A criança se afastou e foi encontrada momentos depois dentro do rio.





O bebê, que não teve o sexo divulgado, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas deu entrada no local sem vida.



As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também

Crise no Peru Presidente do Peru pede "trégua nacional" no país, devastado por protestos