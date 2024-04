A- A+

Região Metropolitana do Recife Bebê é abandonado com escoriações próximo a córrego em Camaragibe; mãe e amiga são presas Caso foi registrado na Delegacia de Camaragibe

Um bebê foi abandonado com escoriações próximo a um córrego no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na noite desse domingo (21). A mãe e uma amiga foram presas em flagrante.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PCPE), agentes do 20º BPM foram acionados para a ocorrência. No local, populares informaram que uma criança estava "desprotegida e sem roupas, sendo segurada por uma senhora".



A corporação disse que a mulher apontada pelos populares foi localizada com o bebê, um menino de nove meses, próximo a um bar da localidade. Ela não soube informar sobre o paradeiro da mãe da criança e nem onde seria possível encontrá-la.

A mulher e o menino foram levados para a Delegacia de Camaragibe. Um conselheiro tutelar da cidade também foi acionado.

Posteriormente, a mãe da criança se apresentou na delegacia e afirmou ter entregue seu filho a tal mulher, e que esta saiu com a criança sem que ela tenha percebido.



A Polícia Civil informou que mãe e amiga, de 40 e 42 anos, foram presas em flagrante por abandono de incapaz após uma delas deixar o bebê próximo a um córrego e a outra ser encontrada com a criança em um bar.



O menino foi encaminhado para um abrigo e passará por exames no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

"síndrome da fermentação intestinal". Belga escapa de multa por embriaguez devido à produção de álcool pelo próprio corpo