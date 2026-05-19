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Bebê é socorrido de helicóptero após sofrer parada cardiorrespiratória em Jaboatão

Criança foi levada até Palmares, Mata Sul de Pernambuco

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Bebê é resgatado de helicóptero após sofrer parada cardiorrespiratória em JaboatãoBebê é resgatado de helicóptero após sofrer parada cardiorrespiratória em Jaboatão - Foto: PRF/Divulgação

Um bebê de 1 ano e 9 meses precisou ser socorrido de helicóptero após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu nessa segunda-feira (18), e a criança foi levada de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), para Palmares, Mata Sul de Pernambuco.

O transporte foi realizado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu Metropolitano Recife. O bebê estava internado em estado grave na UPA de Barra de Jangada, o que levou o resgate a acionar a equipe aeromédica por volta das 14h.

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"Para realizar o transporte, o helicóptero pousou em um campo de futebol da região e o menino foi estabilizado para embarcar na aeronave", explicou a PRF, por meio de nota.

O transporte durou 20 minutos, de acordo com a corporação. Ao chegar em Palmares, o bebê foi conduzido de ambulância para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vale do Uma, onde permanece internado. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.
 

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