Saúde Bebê engasga com chupeta e ex-paramédica emite um aviso urgente aos pais; entenda Nikki Jurcutz dá dicas de segurança para evitar acidentes com a chupeta

Uma ex-paramédica compartilhou um alerta para pais e responsáveis sobre o perigo de um acidente envolvendo chupeta, nele ela mostra o vídeo em que um bebê de 7 meses se engasga por vários segundos por conta do objeto.

Nikki Jurcutz, fundadora do curso para primeiros socorros infatil, chamado Tiny Hearts Education, afirmou na descrição da publicação que nunca antes havia considerado os riscos associados ao dispositivo antes de ver as imagens enviadas pela mãe da criança que se engasgou.

Segundo seu post, o bebê já está bem e em segurança. Para ajudar a evitar novos casos, Nikki dá dicas de como escolher as opções mais seguras de chupeta:

Como escolher?

Dentre as dicas reunidas pela profissional, estão ter um cuidado na escolha do tamanho e do formato, de preferência, que seja do tamanho adequado à idade do seu bebê e que tenha uma proteção ou escudo grande demais para ser engolido.

Também é necessário ter uma atenção redobrada com o passar do tempo, para isso, devem ser feitas inspeções sobre a qualidade do material e limpeza regulares. Em última análise, a chupeta tem a função de proporcionar conforto ao seu bebê e oferecer um efeito calmante, por isso, é preciso conferir se ela está cumprindo seu papel desejado.

Requisitos para uma chupeta boa e segura

Nikki também listou requisitos de segurança para evitar possíveis acidentes envolvendo alguma parte da chupeta:

Sem extremidades finas: Todos os componentes do manequim devem estar livres de extremidades finas que possam machucar os bebês.

Tamanho do escudo: O escudo deve ter um tamanho mínimo para evitar que caiba totalmente na boca do bebê.

Orifícios de ventilação: O escudo deve ter dois ou mais orifícios de ventilação de tamanho específico para permitir que o bebê respire caso a chupeta fique alojada na boca.

Suavidade da tetina: A tetina deve ser lisa e evitar que o líquido entre ou preencha a tetina, pois as bactérias podem crescer e causar infecções.

Anel ou alça de segurança: O anel ou alça preso ao manequim não deve se soltar da proteção ou se desfazer para evitar risco de asfixia.

Acessibilidade do cuidador adulto: O anel ou alça deve ser facilmente agarrado para permitir que um cuidador adulto remova o manequim se ele ficar preso na boca do bebê.

