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SOCORRO Bebê fratura o crânio após ser atingido por queda de guarda-roupa e é socorrido de helicóptero ao HR Inicialmente, a criança estava internada na UPA do Salgado, em Caruaru, mas precisou ser transferida devido a gravidade do caso

Um bebê de 1 ano e 6 meses sofreu um traumatismo craniano em Caruaru, Agreste de Pernambuco, e precisou ser resgatado de helicóptero para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, Centro do Recife. O caso aconteceu na quarta-feira (22).

A suspeita, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o resgate, é de que um guarda-roupa caiu em cima do bebê.

Inicialmente, a criança estava internada na UPA do Salgado, em Caruaru, e, por volta das 14h50, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a equipe aeromédica devido à gravidade do caso.

"De acordo com informações repassadas pelos profissionais de saúde, o menino teve um traumatismo cranioencefálico e precisava de atendimento neurológico especializado", explicou a PRF.

Após ser estabilizado, o bebê foi embarcado no helicóptero, e em 30 minutos chegou ao campo do Derby. De lá, seguiu para o HR. Como o nome não foi divulgado, não é possível atestar o estado de saúde do bebê.



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