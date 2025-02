Recife: bebê é resgatada por policial militar e levada para hospital

A- A+

Após receberem um chamado, agentes do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), resgataram uma bebê que estava embaixo de uma árvore, na Rua Zeferino Agra, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. O efetivo foi acionado pelo Centro Operacional da Polícia Militar (Copom).

Segundo informações da PMPE, quando chegaram no local, os agentes encontraram o solicitante, que não foi identificado, e indicou o local onde estava a criança abandonada. Ela foi deixada ao lado de uma bolsa que continha três fraldas descartáveis, uma escova e uma mamadeira.

De imediato, a equipe levou para uma emergência pediátrica do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, na Zona Oeste da capital pernambucana. Na instituição de saúde, a bebê recebeu atendimento médico e ficará sob os cuidados da assistência social da unidade, até que o Conselho Tutelar realize o acolhimento.

O que diz o HBL?

Procurado pela reportagem, o Hospital Barão de Lucena ainda não emitiu atualização do estado da bebê.

