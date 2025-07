A- A+

saúde "Bebê mais prematuro do mundo", nascido com 21 semanas e 280g, faz 1º aniversário Nash Keen passou seis meses na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Infantil Stead Family da Universidade de Iowa

Nascido com apenas 280 gramas, de uma gestação de 21 semanas, Nash Keen celebrou este mês seu primeiro aniversário. Conhecido como o "bebê mais prematuro do mundo", ele entrou para o livro dos recordes Guinness por vir ao mundo em 5 de julho de 2024, 133 dias antes do previsto.

"Nash Potato", como foi apelidado, num jogo de palavras com mash potato (purê de batata, em português), ficou apenas 147 dias na barriga da mãe, Mollie Keen, e superou o antigo prematuro recordista por um dia. O menino precisou ficar durante seis meses na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Infantil Stead Family da Universidade de Iowa.

O parto precisou ser feito às pressas depois o check-up pré-natal de 20 semanas de Mollie. A gestante descobriu, na ocasião, que estava com dois centímetros de dilatação. A mãe agradeceu à equipe do hospital por lutar "24 horas" para manter o coração do filho batendo.

— Nash é cheio de personalidade — disse Mollie à Associated Press, esta semana. — Por estar na UTI por tanto tempo, você imaginaria que ele seria, sabe, mais frágil e tudo mais. E ele não é. Ele é um garotinho muito determinado e curioso, e está sempre sorrindo.

Mollie costuma compartilhar com os seguidores o dia a dia do menino, que ainda usa uma cânula para auxiliar na respiração e tem ajuda de uma sonda na alimentação. Apesar disso, o garoto está cada vez mais forte, segundo seus pais e a equipe médica.

Mollie e o marido, Randall, já haviam perdido um filho numa gestação anterior, num aborto espontâneo. Ela destacou que a calma dos profissionais ajudou os pais a não entrarem em pânico.

Obstetra responsável pelo parto, Malinda Schaefer disse à Associated Press que informou os pais da possibilidade de Nash ter "complicações médicas graves" e celebrou o avanço de seu desenvolvimento.

— Ele está aprendendo a ficar em pé, o que é incrível — disse Mollie à AP. — Ele tem muita força nessas pernas.

