Bebê morre após ser "esquecido" pelo pai dentro de carro em meio à onda de calor na França
A onda de calor que afeta o país, assim como grande parte da Europa, há quase uma semana, já causou inúmeras tragédias
Um bebê de 18 meses encontrado dentro de um carro no estacionamento de um hospital universitário em Marselha, no sudeste da França, morreu, anunciou o hospital nesta sexta-feira (26), em meio a uma onda de calor que assola o país.
Os bombeiros da segunda maior cidade da França disseram ter sido alertados sobre a presença da criança na terça-feira, pouco antes das 14h (9h em Brasília). O bebê foi levado para o pronto-socorro pediátrico do Hospital La Timone.
Éric Berton, reitor da Universidade Aix-Marselha, cuja faculdade de medicina é vinculada ao hospital, confirmou a morte em um comunicado enviado à AFP, que havia sido divulgado inicialmente pela BFMTV. Segundo o jornal La Provence, o bebê morreu na quarta-feira.
Diversas fontes indicam que um dos pais da criança a esqueceu no veículo. Essa pessoa trabalha diariamente no campus universitário de La Timone e, segundo o La Provence, é o pai da criança.
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A onda de calor que afeta o país, assim como grande parte da Europa, há quase uma semana, já causou inúmeras tragédias, com 55 mortes por afogamento na França e a morte de várias pessoas em situação de rua.
Na cidade de Marselha, as temperaturas rondavam os 30°C na terça-feira, dia em que o bebê foi encontrado no carro.
Na segunda-feira, dois irmãos, de 2 e 4 anos, também foram encontrados mortos dentro do carro da família em Carpentras, no sudeste de França. E na quarta-feira, outra criança, de 3 anos, morreu dentro de um veículo familiar em Saint-Gratien, a noroeste de Paris.
Nesta sexta-feira, a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, afirmou esperar "mortes" nos próximos dias relacionadas com esta onda de calor, excepcional pela sua intensidade e duração, embora ainda não tenha divulgado quaisquer números sobre o total de vítimas mortais.