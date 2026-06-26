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EUROPA

Bebê morre após ser "esquecido" pelo pai dentro de carro em meio à onda de calor na França

A onda de calor que afeta o país, assim como grande parte da Europa, há quase uma semana, já causou inúmeras tragédias

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Onda de calor na FrançaOnda de calor na França - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Um bebê de 18 meses encontrado dentro de um carro no estacionamento de um hospital universitário em Marselha, no sudeste da França, morreu, anunciou o hospital nesta sexta-feira (26), em meio a uma onda de calor que assola o país.

Os bombeiros da segunda maior cidade da França disseram ter sido alertados sobre a presença da criança na terça-feira, pouco antes das 14h (9h em Brasília). O bebê foi levado para o pronto-socorro pediátrico do Hospital La Timone.

Éric Berton, reitor da Universidade Aix-Marselha, cuja faculdade de medicina é vinculada ao hospital, confirmou a morte em um comunicado enviado à AFP, que havia sido divulgado inicialmente pela BFMTV. Segundo o jornal La Provence, o bebê morreu na quarta-feira.

Diversas fontes indicam que um dos pais da criança a esqueceu no veículo. Essa pessoa trabalha diariamente no campus universitário de La Timone e, segundo o La Provence, é o pai da criança.

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A onda de calor que afeta o país, assim como grande parte da Europa, há quase uma semana, já causou inúmeras tragédias, com 55 mortes por afogamento na França e a morte de várias pessoas em situação de rua.

Na cidade de Marselha, as temperaturas rondavam os 30°C na terça-feira, dia em que o bebê foi encontrado no carro.

Na segunda-feira, dois irmãos, de 2 e 4 anos, também foram encontrados mortos dentro do carro da família em Carpentras, no sudeste de França. E na quarta-feira, outra criança, de 3 anos, morreu dentro de um veículo familiar em Saint-Gratien, a noroeste de Paris.

Nesta sexta-feira, a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, afirmou esperar "mortes" nos próximos dias relacionadas com esta onda de calor, excepcional pela sua intensidade e duração, embora ainda não tenha divulgado quaisquer números sobre o total de vítimas mortais.

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