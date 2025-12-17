A- A+

FAMOSO "Bebê Mounjaro" de Laís Caldas: canetas emagrecedoras podem facilitar gravidez mesmo tomando pílula? Revisão de estudos encontrou uma possível associação entre o medicamento e a concentração de hormônios contraceptivos no sangue

A dermatologista e ex-participante do Big Brother Brasil, Laís Caldas, compartilhou em suas redes sociais que está grávida do primeiro filho com o também ex-participante do programa Gustavo Marsengo. Ela relata que usava anticoncepcional regularmente, mas passou a utilizar a caneta emagrecedora Mounjaro.

"Eu realmente estava tomando anticoncepcional oral direitinho, mas eu casei em setembro e eu fiz o protocolo com Mounjaro, a tizerpatida", disse Caldas.

É possível engravidar por conta da caneta emagrecedora?

Ao longo dos anos, diversas mulheres compartilharam suas próprias experiências de gravidez após utilizar uma caneta emagrecedora. Um grupo do Facebook chamado "Fiquei grávida com Ozempic" tem mais de 450 membros, além disso, internautas compartilharam em outras plataformas sobre como engravidaram inesperadamente enquanto tomavam Ozempic.

Existem algumas evidências indicando que medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro podem ajudar no tratamento da síndrome dos ovários policísticos (SOP), uma das principais causas de infertilidade em mulheres. O que levou alguns médicos nos EUA a prescreverem essas injeções para o tratamento da condição. Entretanto, até o momento, não há nada comprovado.

Estudos sobre semaglutida, o princípio ativo presente no Ozempic, não encontraram associação entre o medicamento e a possível falha na ação dos anticoncepcionais. Por outro lado, uma revisão de seis estudos, indica que a tirzepatida reduziu a concentração dos hormônios contraceptivos no sangue das mulheres que participaram. O efeito se mostrou especialmente latente nas primeiras quatro semanas de uso e durante o período de ajuste de dose.

Recomendações dos ginecologistas e obstetras

Em julho deste ano, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) lançou uma série de recomendações para o uso de canetas emagrecedoras. Segundo comunicado, a principal preocupação dos ginecologistas e obstetras está na ação das canetas emagrecedoras no desaceleramento do esvaziamento gástrico, o que, como consequência, pode interferir na absorção dos anticoncepcionais.

São elas:

Contraceptivos orais podem ser mantidos durante o uso de semaglutida, com acompanhamento médico;



Mulheres que utilizam tirzepatida devem ser orientadas a não usar contraceptivos hormonais orais, a trocar de método ou a associar métodos de barreira por, pelo menos, quatro semanas após o início do uso ou ajuste da dose;



O uso de outros métodos contraceptivos altamente eficazes deve ser oferecido a todas as usuárias de agonistas do GLP-1, com destaque para os Dispositivos Intrauterinos (DIUs – hormonal ou de cobre) ou implante contraceptivo hormonal de longa duração, visto que não é conhecido o potencial teratogênico destes medicamentos; e



Não há evidência de segurança para o uso destes medicamentos para perda de peso durante a gestação e amamentação. A recomendação é suspender a semaglutida por no mínimo dois meses e a tirzepatida por pelo menos um mês antes de uma eventual gravidez.

Veja também