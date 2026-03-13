Bebê nasce com dois dentes e passa por extração no Espírito Santo; entenda caso
Izabella nasceu no último dia 4 de março. Os dentinhos dela começaram a ficar visíveis dois dias após o nascimento
Um caso incomum foi registrado em Vitória, no Espírito Santo. Uma bebê nasceu com dois dentes.
A situação assustou os pais Tayna Rodrigues e Thiago Pereira de Anchieta, que procuraram atendimento de uma especialista para realizar a extração.
A bebê Izabella nasceu no último dia 4 de março e, de acordo com a mãe, em entrevista ao portal g1, os dentinhos começaram a ficar visíveis dois dias após o nascimento.
Eles apresentavam mobilidade, ou seja, estavam moles, e precisavam de cuidados. A bebê foi avaliada pela cirurgiã-dentista e odontopediatra Julia Emery Cavalcante.
O procedimento de retirada, mediante autorização dos pais, foi realizado nessa terça-feira (10), quando Izabella tinha seis dias de vida, e divulgado nas redes sociais da dentista.
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A mãe relatou que a bebê, que antes aparentava incômodo durante a amamentação, ficou mais tranquila após o procedimento e passou a se alimentar melhor.
A cirurgiã-dentista Julia Emery explicou que bebês podem nascer com dentes. "Isso se chama dente natal e acontece quando um dentinho de leite erupciona antes do nascimento", informou a especialista.
Ainda de acordo com ela, não é necessário remover na maioria dos casos, mas a extração é indicada quando o dente está muito mole, quando há risco de ser aspirado, machuca a língua do bebê ou atrapalha a amamentação.
"A avaliação com odontopediatra ou dentista é fundamental para definir a conduta correta", ressaltou a cirurgiã-dentista.