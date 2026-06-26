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Venezuela Bebê nasce em meio aos escombros após terremotos na Venezuela O parto ocorreu na quinta-feira, 25, após uma mulher grávida ser resgatada de uma área atingida pelos tremores e dar à luz pouco depois de chegar a um local seguro

Um bebê nasceu em meio aos escombros dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. O parto ocorreu na quinta-feira, 25, após uma mulher grávida ser resgatada de uma área atingida pelos tremores e dar à luz pouco depois de chegar a um local seguro.



Segundo o portal venezuelano El Pitazo, o nascimento foi assistido pela médica esteticista María Fernanda Terán, natural de Boconó, no estado de Trujillo. Ela estava em Caracas quando os terremotos atingiram o país e decidiu seguir como voluntária para La Guaira, uma das regiões mais afetadas pela tragédia.



De acordo com o relato divulgado pelo veículo, a gestante desmaiou após ser retirada dos escombros. Quando chegou a uma área considerada segura, entrou em trabalho de parto e deu à luz o bebê.

O nascimento ocorreu em meio à operação de resgate que mobiliza equipes de emergência em diversas regiões da Venezuela. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta sexta-feira, 26, que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas após os terremotos. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou na tarde desta sexta-feira que o número de mortos chegou a 920.



Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram um cenário de devastação, especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas. Dezenas de edifícios desabaram e moradores relatam dificuldades nas operações de busca e resgate.



Nesta sexta-feira, 26, um novo terremoto de magnitude 4,7 foi registrado na Venezuela. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu às 18h16, com epicentro a 54 quilômetros de El Limón, no Estado de Aragua, e profundidade de 10 quilômetros.



Relatos publicados nas redes sociais indicam que o abalo foi sentido nos estados de Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira e também em Caracas.

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