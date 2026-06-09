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SAÚDE Bebê nasce sem os olhos em caso raro no Reino Unido, entenda condição Rudy nasceu com anoftalmia bilateral, malformação congênita caracterizada pela ausência dos globos oculares que afeta um em cada cem mil recém-nascidos. Família faz vaquinha online para custear tratamentos da criança

A britânica Beth Fair-Lawton deu à luz ao seu segundo filho, Rudy, no começo de 2025. Tudo correu bem na gravidez e no parto, uma cesariana. No entanto, as primeiras horas com o bebê no colo fizeram a mulher a acreditar que havia algo errado com a criança, que não abria os olhos.

As enfermeiras disseram que era normal: bebês nascidos por cesárea levam um pouco mais de tempo. Mas não era o caso de Rudy. Dias depois, ele foi diagnosticado com anoftalmia bilateral, uma condição que o fez nascer sem os globos oculares e sem os nervos ópticos.

O caso aconteceu em Salford, na Grande Manchester, no noroeste da Inglaterra. A condição de Rudy afeta uma em cada 100 mil nascimentos. Após a realização de testes genéticos, foi constatado que o bebê possui uma mutação em um dos genes SOX2, o que faz com que ele também possua uma perda auditiva.





Bebê nasceu sem os dois olhos — Foto: Reprodução | Facebook

Agora, com um ano e quatro de idade, Rudy apresenta alguns atrasos no desenvolvimento e precisa frequentar consultas hospitalares frequentes e sessões particulares de terapia. Ele também utiliza estruturas plásticas temporárias que mantêm o formato da cavidade ocular e ajudam o desenvolvimento do rosto — além de permitir a possibilidade de usar próteses oculares quando for mais velho.

— Ele já começou a engatinhar, é hilário, está sempre sorrindo, o menino mais carinhoso do mundo —disse Beth em uma entrevista. — Ele adora bater palmas, balançar o corpo e ouvir música — acrescentou.

A mulher e seu parceiro Andrew criaram uma vaquinha online para ajudar a financiar adaptações para Rudy, incluindo uma nova máquina de escrever em braille, uma adaptação para um laptop que Rudy possa usar para digitar na escola, uma plataforma vibratória para ajudar no desenvolvimento muscular e adaptações para seu aparelho auditivo. A campanha arrecadou 5,6 mil libras do objetivo de 15 mil libras.





Recentemente, o bebê precisou ser alimentado por sonda, após os médicos detectarem problemas em sua deglutição, que será acompanhada pelos próximos anos.

A anoftalmia bilateral é uma condição rara que ocorre durante o início do desenvolvimento fetal, mas nem sempre é diagnosticada em ultrassonografias. Não se sabe claramente o que causa a condição. Na Inglaterra e no País de Gales, nascem cerca de 30 crianças por ano com anoftalmia ou microftalmia – condição em que um ou ambos os olhos do bebê são pequenos ou inexistentes.

Beth contou em entrevistas que se comunica com duas famílias que também convivem com a condição rara.

— Não há ninguém morando por perto com quem ele possa se identificar enquanto cresce; entramos em contato com uma família em Londres e outra na Grécia. Espero que, ao falar abertamente, eu possa aumentar a conscientização e a compreensão — declarou.

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