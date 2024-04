"Bebê Ozempic"? Mulher infértil engravidou 2 semanas depois de tomar remédio para emagrecer

A- A+

Uma mulher, moradora da Flórida, ficou grávida duas semanas após começar a utilizar a caneta injetável Mounjauro. Marcela Romero, que tentava engravidar há pelo menos três anos, cogitou fazer fertilização in vitro (FIV), mas foi surpreendida pela notícia de que seria mãe.

O Monjauro, fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, foi originalmente desenvolvido para o tratamento de diabetes tipo 2, mas é utilizado de forma off label (finalidade diferente da bula) para emagrecimento, assim como o Ozempic, fabricado pela Novo Nordisk.

No entanto, Romero não é a única a relatar o efeito colateral de fertilidade acentuada. Outras mulheres nos EUA relatam ter engravidado enquanto utilizavam canetas injetáveis para perda de peso. Um grupo do Facebook chamado "Fiquei grávida com Ozempic" tem mais de 450 membros, além disso, internautas compartilharam em outras plataformas sobre como engravidaram inesperadamente enquanto tomavam Ozempic.

"Eu engravidei tomando Ozempic e estava tomando pílula! O bebê nascerá em junho”, comentou uma pessoa em um vídeo do TikTok.

Veja também

MOBILIDADE Sem reajuste desde 2017, CTTU aumenta tarifas de táxis do Recife em 24%