Bebe pouco e não emagrece? Veja quantas fatias de pão equivalem a 2 chopps ou 1 caipirinha

“Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha”. Na atual onda de calor, muitas pessoas desejam os versos de Diogo Nogueira para se refrescar no “primaverão” — que conta com temperaturas que passam dos 42º. Mas para quem pensa em se manter na dieta, é preciso ter atenção — e sobretudo, moderação — no consumo de bebidas alcoólicas.

Mas antes de pensar em chopps e drinks, a mestre em Nutrição Humana pela Universidade de São Paulo (USP) Priscila Primmi lembra que o que mata a sede e refresca o corpo, de fato, é a água.

— A bebida alcoólica tem um porém que precisa ser analisada: ela desidrata o corpo — ressalta a nutricionista.

Mas se ainda persiste a vontade de uma “bebidinha”, a especialista orienta que dentro de uma dieta controlada, um drinque não faz mal. Nesse caso, a atenção deve ser voltada para a quantidade da bebida e para a opção menos calórica. O campeão nesse quesito é o gin.

Uma dose de gin equivale a aproximadamente meia fatia de pão (60 kcal). Mas claro, são poucas as pessoas que consomem a bebida pura. Por isso, Priscilla orienta a adição de ingredientes mais leves, como água tônica zero, especiarias e bastante gelo, para deixar o drinque mais aguado e refrescante.

Já o tradicional chopp, servido em tulipas de 300 ml, equivale a uma fatia e meia de pão. Já na caneca de 475 ml, são duas fatias por chopp, se considerada a média de 100 kcal por fatia.

Entre as bebidas menos indicadas, figuram as batidas, que ao incluírem leite condensado e outros itens, acabam sendo bastante calóricas. Nesse sentido, a tradicional caipirinha é a “campeã” de calorias: são quase quatro fatias de pão pela mistura de cachaça, gelo e (bastante) açúcar.

Confira outras bebidas:

1 lata de cerveja (350ml): Uma fatia (115 kcal)

1 taça champanhe: Uma fatia (110 kcal)

1 copo de caipirinha (300ml): Quatro fatias (370 kcal)

1 taça de vinho tinto (120ml): Uma fatia (107 kcal)

1 dose de uísque: Uma fatia (120 kcal)

1 dose de gin: Meia fatia (60 kcal)

